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高雄農產成台灣之光　榮獲比利時國際食品界米其林三星獎

記者鄭婷襄/綜合報導

2021-01-20 15:21:22

高雄農產品榮獲「食品界米其林」評鑑肯定，左至右為美濃區農會高雄147米、大寮區農會紅蜜紅豆罐頭、六龜區農會原生山茶（紅茶及青茶）、內門區農會龍鳳酥。（圖／高雄市農業局提供）
▲高雄農產品榮獲「食品界米其林」評鑑肯定，左至右為美濃區農會高雄147米、大寮區農會紅蜜紅豆罐頭、六龜區農會原生山茶（紅茶及青茶）、內門區農會龍鳳酥。（圖／高雄市農業局提供）
有「食品界米其林」稱號的比利時國際風味品質評鑑 International Taste Institute（iTQi），日前公布2021年評鑑結果，高雄市以多項特色農特產品自一百多個國家近千件食品與飲品中脫穎而出，其中六龜山茶及美濃147米更榮獲風味絕佳獎章3星殊榮，高雄的特色農產品，在國際為台灣爭光。
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iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，透過「盲測」的形式，並使用5項國際喜好感官分析標準（AFNOR XP V09A標準），評估每種食品或飲品的第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地（食品）或是餘韻（飲品）等5項標準，當風味品質超過評審預期的食品或飲品，將被授予相應級別的獎章，故iTQi被封為全球業界公認具影響力評鑑之一。
▲iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，透過「盲測」評選。（圖／高雄市農業局提供）
▲iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，透過「盲測」評選。（圖／高雄市農業局提供）
高市府農業局輔導轄內農會參賽，包括有「六龜區農會原生山茶（紅茶及青茶）」獲頒風味絕佳獎章3星獎章、「美濃區農會高雄147米」獲頒風味絕佳獎章3星獎章、「大樹區農會鳳荔酥」獲頒風味絕佳獎章2星獎章、「內門區農會龍鳳酥」獲頒風味絕佳獎章2星獎章、「旗山區農會香蕉蛋捲」獲頒風味絕佳獎章1星獎章、「大寮區農會紅蜜紅豆罐頭」獲頒風味絕佳獎章1星獎章，可謂揮出精彩全壘打。

農業局王代理局長正一表示，高雄好山好水，加上農友、農會及地方政府的合作，特色農特產都展現獨特的高雄在地食材味道，近年各農會積極規劃整體品牌設計建立品牌形象，提高辨識度與獨特性，藉以區隔消費市場及商品定位，創造地方特色，提高農民收益，因此榮獲此次殊榮，而此次獲獎之各項高雄伴手禮皆可在高雄首選電商平台選購。
 
▲iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，透過「盲測」評選，被封為全球業界公認具影響力評鑑之一。（圖／高雄市農業局提供）
▲iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，透過「盲測」評選，被封為全球業界公認具影響力評鑑之一。（圖／高雄市農業局提供）
 
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