不想繳託運費！4男登機前猛吃「60斤橘子」 後悔下場曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 16:26:34
中國大陸雲南昆明機場，日前發生一起引發熱議的事件。有4位準備登機的男子，因為嫌託運費太貴，當場趕在登機前把60斤橘子全數吃光。事後其中一位男子接受訪問，坦承自己現在「後悔了！」
綜合陸媒報導，這位王姓男子與3名同事日前一起前往雲南出差，結束商務準備返家時，共同在當地買了一箱橘子，打算拿回去送給親朋好友。哪知道到了機場才發現，託運行李的費用按秤重計，換算下來為了託運橘子必須繳300元人民幣、約1300元新台幣的費用，遠遠比橘子本身還貴。王男覺得非常不划算，於是4人決定不託運了，索性當場開吃，搶在登機前把一箱60斤的橘子全數吃完。不僅份量大，而且時間也很匆忙，4位男子站在機場大廳，邊吃邊剝，互相幫忙，儼然把本應是享受的吃橘子變成了流水生產線般的苦力活。事後王男自己也覺得哭笑不得，接受採訪時透露，4人短時間吃下太多橘子，之後大家都「上火」、嘴角起水泡，讓他不禁後悔當初的決定。網友也紛紛在底下留言回覆說，「其實可以送旁邊的旅客一起吃啊，幹嘛把自己搞得這麼難受」、「半小時吃完一輩子的橘子」、「為了省小錢，把身體吃出問題更不划算」。（編輯：倪浩軒）