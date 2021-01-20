強化防疫管制！部桃醫護、風險區住院患者一律須隔離14天

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至於在1月6日至19日已經出院或轉院的患者及陪病者，指揮中心也啟動健康關懷回溯機制，若評估為高風險，則需列為居家隔離，期滿後同樣需要進行採檢。
此外，指揮中心也自即日起強化醫療院所門禁管制措施，將每日訪客可探視由固定2時段減少為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩、住院病人之陪病者（含照顧服務員）以1名為原則。住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，須落實詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)。
若是居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病及探病。但居家隔離/檢疫第1天(含)以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可依「開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定」採檢陰性後探病。醫療機構工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。
指揮中心籲請民眾儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。同時籲請醫院全力防疫，停止不必要的預評和演練，且應避免一群人跨樓層隨意出入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。