社區感染風險大增？柯文哲：不贊成嚇民眾但SOP都擬好了
記者丁上程/台北報導
2021-01-20 16:36:23｜2021-01-20 16:37:22
新冠肺炎疫情在2021年起，又重新在台灣開始升溫。衛福部桃園醫院的一名醫師成為院內感染的起點後，現在更有向外擴散的趨勢，也讓民眾對於疫情相當擔憂。而與桃園相鄰的台北市，防疫相關措施是否有要跟著升級？對此台北市長柯文哲今天（20日）上午召開記者會時，也表示未來兩天是關鍵期，若是有造成社區感染的話，台北市政府早在好幾個月前就擬好整本防疫措施SOP，「我不太贊成嚇老百姓」。
因應新冠肺炎疫情，原訂在新竹舉辦的台灣燈節活動，昨天（19日）宣布取消後，台北市方面也在今天上午宣布，農曆年前的年貨大街實體活動取消，至於台北燈節的部分則是延期。柯文哲在記者會上強調，匯集各局處意見以及衛福部防疫指揮中心的建議後，認為現階段不適合舉辦大型群聚的活動，相對於跨年晚會只有一天，且能透過實名制的方式管控，年貨大街以及燈節活動日期長、且不好管控民眾進出，也因此做出取消及延後的決定。記者會現場媒體也詢問，由於北北基桃地區通勤頻繁，對於台北市來說防疫是否要升級？柯文哲則表示，2020年台灣防疫最成功的不是確診案例少，而是對社會干擾最少，全世界只有2個叫得出名字的國家GDP正成長，其中一個就是台灣，所以還是盡量維持正常社會生活，但還是有所謂「新常態」概念。柯文哲強調，未來若是發生社區感染，台北市政府方面早在幾個月前就已經訂定相關SOP，如果有出現不明感染源的時候應該要怎麼做，「包括共餐要停止、單一空間裡面活動人數要在100人以下、場館內不得設置飲食攤位。」不過話鋒一轉，柯文哲也直言不會提前拿出來，只要按照疫情做調整就好，「不太贊成提前拿出來嚇老百姓，但我們都有準備好」。