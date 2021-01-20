公告「準備收治新冠肺炎病患」爆烏龍　高雄榮總急下架

「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」

儘量少進出醫院，很抱歉造成誤解。

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▲高雄榮總公告「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」，嚇壞許多民眾，下午緊急下架。（圖／翻攝自高雄榮總網頁）

高雄榮總下午也發出聲明指出，「近期國內爆發群聚感染事件，本院以發文提醒民眾儘量少進出醫院，因醫院為高風險之場域，然而高榮身為重度急救責任醫院，必須全力支持政府的醫療資源調度，隨時做好超前部署準備，造成誤解很抱歉，本院體恤第一線醫療人員，也要呼籲民眾非必要，請勿進出醫院，保護自己以及他人，謝謝」！