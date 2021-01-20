公告「準備收治新冠肺炎病患」爆烏龍　高雄榮總急下架

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高雄榮總公告引發民眾議論，為此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎與高雄榮總林曜祥院長在下午出面說明，潘炤穎表示，高雄榮總原本就是指定隔離醫院，感謝高雄榮總在昨日會議後就發出公告，但在審酌相關公告之後發覺有一些用詞比較容易讓民眾誤會，這部分也立即請高雄榮總院方進行審酌。
高雄榮總院長林曜祥指出，醫院是一個高風險的地方，而高雄榮總是高雄地區唯一的公立醫學中心，也是急重症的規畫收治場所，所以在勸導的過程中常常發生很多糾紛，也有很多民眾抱怨，所以才想說要用一些比較公開的方式來勸阻，希望非必要的病人和家屬不要到醫院來，沒想到民眾反應這麼激烈，但這也很好，表示民眾對疫情非常的關心，如果所有的民眾能夠配合政府，加上醫院做好仔細的準備措施，相信我們一定可以度過這個難關。
而高雄榮總下午也發出聲明指出，「近期國內爆發群聚感染事件，本院以發文提醒民眾儘量少進出醫院，因醫院為高風險之場域，然而高榮身為重度急救責任醫院，必須全力支持政府的醫療資源調度，隨時做好超前部署準備，造成誤解很抱歉，本院體恤第一線醫療人員，也要呼籲民眾非必要，請勿進出醫院，保護自己以及他人，謝謝」！
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