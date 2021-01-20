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公告「準備收治新冠肺炎病患」爆烏龍　高雄榮總急下架

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-20 16:37:47

高雄榮總公告造成民眾誤解，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（右2）與高雄榮總林曜祥院長（右1）在下午出面說明。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄榮總公告造成民眾誤解，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（右2）與高雄榮總林曜祥院長（右1）在下午出面說明。（圖／高雄市衛生局提供）
部立桃園醫院爆發醫護人員染疫，全台各醫院均提高防疫相關作為，而高雄榮總醫院今（20）日上午在官網發出公告「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」嚇壞民眾，對此高雄榮總除下架公告，也發出聲明說公告為的是提醒民眾儘量少進出醫院，很抱歉造成誤解。
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因應國內疫情升級，高雄市政府昨日下午臨時召開應變會議，並請四家醫學中心、六家區域醫院，跟民生醫院等醫院的院長、副院長一同召開記者會，高雄市長陳其邁宣布高雄燈會活動取消，另新春發福袋、市府團拜、尾牙，及千人以上的大型活動都取消，各大商圈市集也禁止試吃、試用，並發布「醫護人員的健康管理機制」、「醫院的探病與陪病的規定」、「環境控制」、「強化通報」等四大項高雄110年採檢醫院與隔離醫院感管強化作為。
▲高雄榮總公告「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」，嚇壞許多民眾，下午緊急下架。（圖／翻攝自高雄榮總網頁）
▲高雄榮總公告「本院準備收治新冠肺炎病患，病友及家屬非必要，請勿進入院區」，嚇壞許多民眾，下午緊急下架。（圖／翻攝自高雄榮總網頁）
高雄榮總公告引發民眾議論，為此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎與高雄榮總林曜祥院長在下午出面說明，潘炤穎表示，高雄榮總原本就是指定隔離醫院，感謝高雄榮總在昨日會議後就發出公告，但在審酌相關公告之後發覺有一些用詞比較容易讓民眾誤會，這部分也立即請高雄榮總院方進行審酌。

高雄榮總院長林曜祥指出，醫院是一個高風險的地方，而高雄榮總是高雄地區唯一的公立醫學中心，也是急重症的規畫收治場所，所以在勸導的過程中常常發生很多糾紛，也有很多民眾抱怨，所以才想說要用一些比較公開的方式來勸阻，希望非必要的病人和家屬不要到醫院來，沒想到民眾反應這麼激烈，但這也很好，表示民眾對疫情非常的關心，如果所有的民眾能夠配合政府，加上醫院做好仔細的準備措施，相信我們一定可以度過這個難關。

高雄榮總下午也發出聲明指出，「近期國內爆發群聚感染事件，本院以發文提醒民眾儘量少進出醫院，因醫院為高風險之場域，然而高榮身為重度急救責任醫院，必須全力支持政府的醫療資源調度，隨時做好超前部署準備，造成誤解很抱歉，本院體恤第一線醫療人員，也要呼籲民眾非必要，請勿進出醫院，保護自己以及他人，謝謝」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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