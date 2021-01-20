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疫情滿周年還是回不去　航空旅遊業逾2.6萬人轉職

記者黃仁杰／台北報導

2021-01-20 16:52:31

疫情滿周年還是回不去　航空旅遊業逾2.6萬人轉職
▲根據人力銀行今（20）日公布的報告，高達2.6萬名旅遊航空從業人員曾在去年下半年主動求職。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫情滿周年，企業求才復工也在去（2020）年下半年回到水準，但旅遊航空業短期之內恐難見起色，根據人力銀行今（20）日公布的報告，高達2.6萬名旅遊航空從業人員曾在去年下半年主動求職，以旅遊業年增率超過44%最高。
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104人力銀行一月線上工作機會數已來到70.6萬個，連兩月回升至70萬大關，也是近五年同月次高，五大產業徵才缺口超越去年，除5G、AI持續走熱帶動電子資訊、軟體、半導體工作數持續增加外，受疫情影響的住宿餐飲業也已緩步回升，徵才動能可望延續。
然而旅遊航空業未見，至今（2021）年1月，工作數仍較去年同期減少4到7成，人力銀行分析去年下半年曾主動應徵的求職者，前10大產業中，旅遊服務業、航空運輸業、航空器及零件製造修配業占了3項，共計2.6萬名旅遊航空業職人想轉換跑道，以旅遊服務業居轉職產業之首，人數達2.18萬人最多、年增44%。

104人力銀行顧客價值處協理翁維表示，邊境管制遙遙無期，雖有國旅熱、精緻旅遊、但仍僧多粥少，若盤點不同產業當中相近的職務性格，徵才企業2020年下半年有4大職務最主動邀約旅遊航空業人員，包含國內業務人員，門市、店員、專櫃人員，電話行銷人員，電話客服類人員等多需具備溝通力、親合力等人格特質。

微風集團人力資源部副理曾三垣則說，空服員普遍具備外語能力、以及訓練有素的應對禮儀，與精品營業樓管、顧客服務禮賓人員的選才標準不謀而合，去年在疫情衝擊下，集團收到數百份相關產業轉職履歷，至今已錄取近20位轉職的空服員。

翁維薇提出3點建議，把握徵才動能強、工作機會多的電子資訊、軟體、半導體、住宿、餐飲服務業、批發、零售、傳直銷業、一般製造業、建築營造及不動產相關業，比對「職務性格」相近的職缺，最後則是多利用人力銀行網站的資源，對職涯進行分析。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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