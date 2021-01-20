疫情滿周年還是回不去　航空旅遊業逾2.6萬人轉職

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而旅遊航空業未見，至今（2021）年1月，工作數仍較去年同期減少4到7成，人力銀行分析去年下半年曾主動應徵的求職者，前10大產業中，旅遊服務業、航空運輸業、航空器及零件製造修配業占了3項，共計2.6萬名旅遊航空業職人想轉換跑道，以旅遊服務業居轉職產業之首，人數達2.18萬人最多、年增44%。
104人力銀行顧客價值處協理翁維表示，邊境管制遙遙無期，雖有國旅熱、精緻旅遊、但仍僧多粥少，若盤點不同產業當中相近的職務性格，徵才企業2020年下半年有4大職務最主動邀約旅遊航空業人員，包含國內業務人員，門市、店員、專櫃人員，電話行銷人員，電話客服類人員等多需具備溝通力、親合力等人格特質。
微風集團人力資源部副理曾三垣則說，空服員普遍具備外語能力、以及訓練有素的應對禮儀，與精品營業樓管、顧客服務禮賓人員的選才標準不謀而合，去年在疫情衝擊下，集團收到數百份相關產業轉職履歷，至今已錄取近20位轉職的空服員。
翁維薇提出3點建議，把握徵才動能強、工作機會多的電子資訊、軟體、半導體、住宿、餐飲服務業、批發、零售、傳直銷業、一般製造業、建築營造及不動產相關業，比對「職務性格」相近的職缺，最後則是多利用人力銀行網站的資源，對職涯進行分析。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。