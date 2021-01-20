陸片打造「平行世界」炫目奇觀 逼真特效連楊冪也嚇到！
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-20 17:40:54
奇幻電影近年來成為電影市場上的主流類型，如西方有《魔戒》、《哈利波特》系列等，但對東方而言這類型作品相對較少，不過即將在台上映的奇幻動作電影《刺殺小說家》，將打破這個傳統，打造「平行世界」炫目奇觀，並集結雷佳音、楊冪、董子健、于和偉、郭京飛、佟麗婭等人主演。
《刺殺小說家》故事描述小說家路空文（董子健 飾）連載的小說《弑神》中，異世界的皇都被天神赤髮鬼殘暴統治，少年空文因被赤髮鬼追殺，決定奮起反擊，在黑甲的指引下，踏上了凡人弒神之路。而現實世界中的李沐（于和偉 飾）則發現，小說的進展正在影響現實世界以及他的健康，於是派屠靈（楊冪 飾）找到關寧（雷佳音 飾）去刺殺路空文。精彩的是，隨著現實世界中關寧接下刺殺任務，「異世界」中也出現了一名紅甲武士，對空文展開猛烈追殺。現實中的兩個人，與小說中的角色完全對應。而且雷佳音、董子健都一人分飾兩角，揭開了兩個平行世界相互影響的設定，弑神之路讓人看得熱血沸騰。
《刺殺小說家》中的異世界，充滿了前所未見的奇觀，但呈現在觀眾眼前的一切，卻逼真得讓人相信，而為了達成如此逼真的效果，導演路陽足足花了5年時間，與《流浪地球》特效團隊，一同將視覺效果做到栩栩如生的極致。