台北房市熱搜5大社區都國宅！房仲分析：市中心購屋首選

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若從單價來看，謝志傑指出，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。
此外，謝志傑分析，台北市前五名的社區中有四個社區都是國宅，包括大直美堤花園、大安國宅、成功國宅以及忠駝國宅；國宅因建設時間較早，多位於市中心的精華地段，大眾運輸系統完整、生活機能良好，其中更有不少位處於明星學區內，且價格較周遭物件更為親民，成為不少民眾想入住市中心的購屋首選。
台灣房屋大直特許加盟店店長卓偉程也說，大直美堤花園屬於三房產品，總價約落在2500至3000萬之間，算是北市內總價算低的案子，房價是受薪階級都負擔得起，因此客群較廣；此外，美堤花園是民國89年至今的中古國宅，在棟距規劃上較寬廣，不會像其他中古老公寓一樣狹窄，且有綠帶公園、中庭等，基礎綠地都算不錯；值得注意的是，該社區距離劍南捷運站走路僅5至6分鐘，且與商業區也僅距離一條街而已，因此生活機能相當方便，因此吸引許多買家注意。
新北市熱門點閱前五名社區，依序為美河市、新巨蛋、巨蛋、玉上園及瓏山林。謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗；總價帶的部分，套房的總價大約在600至1200萬之間、三房型物件則落在1500至2500萬的區間；若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了汐止區的瓏山林外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。
謝志傑也分析，以大台北生活圈而言，若居住在新北市，通勤上的需求更顯重要，大眾運輸建設成為民眾購屋時的優先考量，以上榜社區為例，新店區的美河市與板橋區的新巨蛋分別為小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，擁有到站即到家的優勢；而巨蛋及玉上園也都分別鄰近新埔民生站及七張站，顯見交通機能是購屋民眾考量購屋的地段的首要因素，鄰近捷運站的物件也容易獲得青睞。