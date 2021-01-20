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台北房市熱搜5大社區都國宅！房仲分析：市中心購屋首選

記者賴志昶／台北報導

2021-01-20 17:17:36

台北房市
▲根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為大直美堤花園、大安國宅、成功國宅、觀星台北與忠駝國宅。（示意圖／NOWnews資料照）
根據房仲統計網路物件點閱資料，2020年雙北市前五大熱門點閱社區中，台北市的第一名由中山區的大直美堤花園拿下；而新北市的部分，由新店區的美河市奪下榜首。專家表示，從熱門社區點閱數據可以觀察民眾偏好的物件類型、購屋條件、總價預算等資訊，其中台北市購屋者尋找的物件大多為屋齡20年以上、平均總價2500萬左右的中古屋；而新北市則是以屋齡較低、交通機能良好的新古屋較獲消費者青睞。
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根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為大直美堤花園、大安國宅、成功國宅、觀星台北與忠駝國宅。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，觀察台北市購屋者偏好的物件，五個社區的屋齡都在20年以上，成交物件則是以30至50坪的三房型產品為主，平均總價大約落在2500萬左右的價位。
▲2020年台北市熱門點閱社區。（表／永慶房屋彙整）
▲2020年台北市熱門點閱社區。（表／永慶房屋彙整）
若從單價來看，謝志傑指出，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

此外，謝志傑分析，台北市前五名的社區中有四個社區都是國宅，包括大直美堤花園、大安國宅、成功國宅以及忠駝國宅；國宅因建設時間較早，多位於市中心的精華地段，大眾運輸系統完整、生活機能良好，其中更有不少位處於明星學區內，且價格較周遭物件更為親民，成為不少民眾想入住市中心的購屋首選。

台灣房屋大直特許加盟店店長卓偉程也說，大直美堤花園屬於三房產品，總價約落在2500至3000萬之間，算是北市內總價算低的案子，房價是受薪階級都負擔得起，因此客群較廣；此外，美堤花園是民國89年至今的中古國宅，在棟距規劃上較寬廣，不會像其他中古老公寓一樣狹窄，且有綠帶公園、中庭等，基礎綠地都算不錯；值得注意的是，該社區距離劍南捷運站走路僅5至6分鐘，且與商業區也僅距離一條街而已，因此生活機能相當方便，因此吸引許多買家注意。

新北市熱門點閱前五名社區，依序為美河市、新巨蛋、巨蛋、玉上園及瓏山林。謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗；總價帶的部分，套房的總價大約在600至1200萬之間、三房型物件則落在1500至2500萬的區間；若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了汐止區的瓏山林外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。

謝志傑也分析，以大台北生活圈而言，若居住在新北市，通勤上的需求更顯重要，大眾運輸建設成為民眾購屋時的優先考量，以上榜社區為例，新店區的美河市與板橋區的新巨蛋分別為小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，擁有到站即到家的優勢；而巨蛋及玉上園也都分別鄰近新埔民生站及七張站，顯見交通機能是購屋民眾考量購屋的地段的首要因素，鄰近捷運站的物件也容易獲得青睞。
▲2020年新北市熱門點閱社區。（表／永慶房屋彙整）
▲2020年新北市熱門點閱社區。（表／永慶房屋彙整）
 
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