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傅孟柏展現「欠揍」魅力！第一天上班就遲到3小時

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-20 18:07:27

▲傅孟柏第一天上班就遲到3小時。（圖／華納兄弟）
▲傅孟柏第一天上班就遲到3小時。（圖／華納兄弟）
電影《返校》中以「深情」形象，讓人念念不忘的視帝傅孟柏，在賀歲檔新片《我沒有談的那場戀愛》裡，一改浪漫性格，搖身變成了「愛開玩笑」的理工男，和金曲歌后艾怡良展開一連串「超不浪漫」的愛情對手戲。但其實他跟該片導演徐譽庭，曾有過一段淵源。
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對於選擇傅孟柏和艾怡良這樣的奇特組合，導演徐譽庭不諱言「身高差」是最初的初衷：「那種一方總是要仰著頭、另一方總是要低著頭的並肩背影，光站在那裡，就讓我覺得浪漫！」
▲▼傅孟柏（右）在片中是浪漫理工男。（圖／華納兄弟）
▲▼傅孟柏（右）在片中是浪漫理工男。（圖／華納兄弟）
▲▼傅孟柏（右）在片中是浪漫理工男。（圖／華納兄弟）
徐譽庭更爆料會選擇傅孟柏的另一個原因，是多年前傅孟柏在剛入行時，經由經紀人的介紹，去徐譽庭的工作室實習，但第一天上班就因緊張失眠而遲到了足足3小時，當傅孟柏驚慌失措的出現時，竟慘遭徐譽庭面帶笑容的一句：「你被fire了。」徐譽庭深深記得傅孟柏當下的反應：「他好誠懇的跟我說對不起，然後說『我會永遠記住這一天』，那時候我就知道，我們一定會重逢！」

而傅孟柏果然也記住了那次的震撼教育，這些年在表演上屢創佳績，這次在《我沒有談的那場戀愛》中，精準的把那種「跟他相處的時候總是讓你想揮拳，但是分手後的某一天你才會恍然大悟，原來那時候的那句『玩笑』，是多麼浪漫」的理工男孩。
 
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