NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

橘子劉柏園：線上串接線下更聚焦　是ACG產業展覽新趨勢

記者許家禎/台北報導

2021-01-20 17:23:56

▲橘子集團董事長劉柏園指出，線上串接線下展覽是新的產業趨勢，能給玩家在大型展覽活動之外另一個選擇，且展出的東西更聚焦。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.20）
▲橘子集團董事長劉柏園指出，線上串接線下展覽是新的產業趨勢，能給玩家在大型展覽活動之外另一個選擇，且展出的東西更聚焦。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.20）
台北國際電玩展28日登場，幾乎同一時間橘子集團也攜手三創生活園區，打造2021「橘子嘉年華」串接線上線下場景，提供橫跨逛展、娛樂消費、餐飲美食與互動科技的全方位展覽。為此，橘子集團董事長劉柏園今（20）日指出，線上串接線下展覽是新的產業趨勢，能給玩家在大型展覽活動之外另一個選擇，且展出的東西更聚焦，有機會成為全新策展方式。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然疫情讓電玩相關產業成績不錯，但橘子集團董事長劉柏園同時也觀察到趨勢的轉變，像是去年因為疫情調整了參展方式，將過去參與電玩展改變成自己辦的線上嘉年華，甚至集團也增建一個高科技的攝影棚，可以把虛擬人物直播出去，由於反應非常好，因此去年夏天旺季也持續舉辦。
劉柏園指出，因為線上活動渲染力很快速，現在用戶也對線上回應非常好，但線上畢竟只是直播，如果能串接線下，等於是360度很完整的娛樂，因此攜手三創生活園區串接線上線下活動，他也跟三創董事長郭守正聊到，未來展覽形式可能因此改變，不再只是去大型展覽走馬看花，線上線下串聯將能更聚焦。

劉柏園說，由於疫情仍未能鬆懈，今年對太大型的實體活動還是有點疑慮，因此決定擴大線上並結合三創資源，雖然目前國內疫情緊張，但橘子與三創對防疫擺在第一位，對相關人流與防疫的控管將是最高標準。而這次合作打造的橘子嘉年華，劉柏園也透露，相較於參與電玩展，這次花費只有電玩展的二分之一，而且過往參與電玩展比較著重於形象展，但這次卻多了銷售跟合作。

說起疫情對電玩產業的影響，劉柏園以去年為例表示，過去公司業務可能是手遊比重達到9成，但去年因為玩家在家時間變多，因此端遊與手遊呈現很漂亮、健康的平衡，而今年仍壟罩在疫情之下，預估端遊手遊並重的大格局不變。

至於非遊戲部分，劉柏園表示集團正在轉型的關鍵時刻，將以beanfun!平台為核心，積極發展遊戲、媒體、電商、支付四大事業體，布建全生態網路企業，再加上今年也要推出幾款手遊，其中包含橘子自行開發的《櫻桃小丸子口袋版》，坦言「今年充滿各種變數」，但強調對「變數」是很興奮的，有信心開創一個新格局。
橘子集團之前公告12月份自結合併營收新台幣8億元，月增25%，主要是《天堂M》及《天堂REMASTERED》改版，加上11月底《新楓之谷》跨界活動效益。累計1到12月合併營收達新台幣106億元，年增9%，主要因《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。
關鍵字

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
46.93%53.07%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀