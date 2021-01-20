橘子劉柏園：線上串接線下更聚焦　是ACG產業展覽新趨勢

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劉柏園指出，因為線上活動渲染力很快速，現在用戶也對線上回應非常好，但線上畢竟只是直播，如果能串接線下，等於是360度很完整的娛樂，因此攜手三創生活園區串接線上線下活動，他也跟三創董事長郭守正聊到，未來展覽形式可能因此改變，不再只是去大型展覽走馬看花，線上線下串聯將能更聚焦。
劉柏園說，由於疫情仍未能鬆懈，今年對太大型的實體活動還是有點疑慮，因此決定擴大線上並結合三創資源，雖然目前國內疫情緊張，但橘子與三創對防疫擺在第一位，對相關人流與防疫的控管將是最高標準。而這次合作打造的橘子嘉年華，劉柏園也透露，相較於參與電玩展，這次花費只有電玩展的二分之一，而且過往參與電玩展比較著重於形象展，但這次卻多了銷售跟合作。
說起疫情對電玩產業的影響，劉柏園以去年為例表示，過去公司業務可能是手遊比重達到9成，但去年因為玩家在家時間變多，因此端遊與手遊呈現很漂亮、健康的平衡，而今年仍壟罩在疫情之下，預估端遊手遊並重的大格局不變。
至於非遊戲部分，劉柏園表示集團正在轉型的關鍵時刻，將以beanfun!平台為核心，積極發展遊戲、媒體、電商、支付四大事業體，布建全生態網路企業，再加上今年也要推出幾款手遊，其中包含橘子自行開發的《櫻桃小丸子口袋版》，坦言「今年充滿各種變數」，但強調對「變數」是很興奮的，有信心開創一個新格局。
橘子集團之前公告12月份自結合併營收新台幣8億元，月增25%，主要是《天堂M》及《天堂REMASTERED》改版，加上11月底《新楓之谷》跨界活動效益。累計1到12月合併營收達新台幣106億元，年增9%，主要因《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。