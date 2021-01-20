張書豪被她「狠打ㄧ巴掌」面不改色 女神也折服！
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-20 19:27:04
在電影《比悲傷更悲傷的故事》演出「最悲傷牙醫」一角的張書豪，於新片《跟你老婆去旅行》再與導演林孝謙合作，不過他卻說：「這次我被導演騙了啦！他跟我說這次是愛情喜劇，可以輕鬆來玩一下！」結果沒想到他在片中卻要說很多英文台詞，讓他從頭到尾都很緊張，甚至還要被陳妍希狠甩巴掌。
在《跟你老婆去旅行》中，阿誠（張書豪 飾）在大學時期愛上小雅（陳妍希 飾），娶得美人歸之後一心只想拚事業，沒想到許久未見面的大學好友阿智（鳳小岳 飾）突然出現，付錢要帶著小雅去旅行，引發了一連串的追妻之旅。劇情中，張書豪打動陳妍希的，就是在片中有一場陳妍希狠甩張書豪巴掌的戲，試戲時陳妍希抓不住力道，狠狠揮了他一掌，馬上跟他對不起，但是張書豪完全不介意地說：「沒關係！」讓女神折服他的男子氣概。另外，由於張書豪在片中要說很多英文台詞，甚至還出現「kiss kiss me me」這種台式英文，讓陳妍希笑說：「反而我和小岳在戲中都不太需要講英文！」結果張書豪狂練英文後給大家驗收，被大家稱讚已經升級到「空中英語教室」的程度，令他開心地轉圈圈。