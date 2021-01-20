越南難民之女力選上美國議員！她連任成功穿奧黛開心就職

越南裔民主黨籍眾議員 Bee Nguyen日前在喬治亞州（Georgia）宣讀誓言就職，為此還特別穿著越南傳統服飾「奧黛」。她在推特分享，先前在美國國會山莊暴動竟出現南越旗幟，讓他深感羞恥，因此才決定穿奧黛就職，強調「這些人無法代表我和我的國家」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Bee Nguyen 於1月12日在推特上發出他宣誓就職的照片，只見她身穿藍綠色傳統服飾奧黛，開心與兩名同事合影。她在推文中寫道：「當我看到南越旗幟出現在上週的暴動中時，我感到深深的憤怒和羞恥。我決定穿上奧黛參加就職典禮，因為他們不能代表我。雖然我的家人無法前來，但我很開心我敬愛的同事都在」。

根據外媒NBC報導，南越旗幟為黃底配上3條紅色條紋，象徵對共產主義的打擊，與川普過去反中、反共言論切合，不少國會山莊示威者揮舞南越旗表達反共和思鄉情緒。然而，許多越南人則視該旗幟為「民主和團結」的象徵，因此相當不滿看到它出現在國會山莊的暴動中，認為在場揮舞南越旗的人已經違反了該旗幟的精神。





Bee Nguyen 是越南裔美國人，在2017年就曾勝選過喬治亞州的眾議員，2020年再度連任。她在去年底美國大選結束後，曾因揭穿川普陣營人士使用假數據，不實指控「喬治亞州有選舉舞弊」而受到各界關注。

根據 Bee Nguyen 的個人網站，她的父母皆是越南人，在戰爭時以難民身份逃至美國，他的父親更曾因為戰爭被俘三年。後來一家人在戰後遷至愛荷華州（Iowa）定居，藍領父親白天領著最低薪資勉強養家，晚上則窩在地下室以紙箱作為書桌，克難的攻讀學位；母親則肩負起家庭重任，細心扶養5個女兒長大成人。Bee Nguyen的服務重點致力於協助難民及弱勢家庭獲得教育和醫療資源，以及協助偏鄉學校女學生之發展。