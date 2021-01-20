報價與市場行情差太大 高鐵新車採購案二度廢標
記者陳致宇／台北報導
2021-01-20 18:06:17｜2021-01-20 18:06:25
台灣高鐵計畫引進全新列車， 2019 年 2 月啟動列車採購作業，但日本廠商開出一組列車 50 億元的天價，台灣高鐵認為與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求，董事會今（ 20 ）日決議，列車增購第二次招標案廢標，同時責成經理部門研議其他可能解決方案的可行性。
台灣高鐵是以日本新幹線為參考系統，近年因現行乘載率狀況、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，規畫新列車採購。採購案自 2019 年 2 月啟動，以邀標方式邀請廠商投標，然因投標廠商所提內容未符合需求， 2020 年 2 月董事會決議廢標。經重新擬訂採購策略，於 2020 年 8 月重新辦理招標，但仍因價格及文件不符規範等因素，董事會再次決議廢標。高鐵公司表示，因應新增列車組目前無法完成採購，未來將依據營運計劃及各疏運期間之列車運用需求，持續採取優化班表、強化維修效率等策略，以提升列車運用效率，確保短期內列車運用供給無虞，同時維持服務品質。台灣高鐵公司基於維護公司利益與股東權益之立場，將持續追蹤、控管列車採購評估相關作業進度，期能及早引進新型列車以提升服務品質及高鐵整體運能。