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李立群回台工作12天　強迫認識邱澤

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-20 18:39:56｜2021-01-20 18:41:11

戲劇《她們創業的那些鳥事》舉辦首映，演員陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、李元元、黃鐙輝等人都現身。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）
▲戲劇《她們創業的那些鳥事》舉辦首映，李立群（右五）分享合作心得。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）
戲劇《她們創業的那些鳥事》於今（20）日舉辦首映，演員陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、李元元、黃鐙輝等人都現身。李立群還透露為了拍攝該劇回台工作12天，只因為想看看台灣演員現在表演時是什麼模樣。
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林心如昨（19）日與好友們一起提前慶祝45歲生日，被問到是不是開始「慶祝模式」，她笑著澄清：「很久沒過生日了，基本上都跟家人一起吃飯，很簡單的過，不會大玩特玩，也不會喝到斷片。」
而該劇驚見資深演員李立群在其中，他透露在大陸待了很長一段時間，去年特別回台工作12天，就是為了拍攝《她們創業的那些鳥事》，「想看看我們台灣的演員，到現在為止是什麼樣，畢竟海峽兩岸的文化細節有落差。」更直言自己非常渴望看到台灣的劇本，以及與工作人員接觸。

其實李立群與邱澤、陳意涵都相識，談到當初與邱澤合作《幸福一家人》時，他笑說當時非要看穿對方不可，「強迫他被我認識」。這回李立群與陳意涵飾演父女，有一幕是他拿錢給陳意涵創業，令人印象深刻， 對此他稱讚：「她（陳意涵）跟每個人都有不同表現，就不需要看穿她了。」
▲戲劇《她們創業的那些鳥事》舉辦首映，演員陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、李元元、黃鐙輝等人都現身。（圖／記者林柏年攝,
▲李立群（左）回台工作12天，就是為了拍攝《她們創業的那些鳥事》。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）
▲戲劇《她們創業的那些鳥事》舉辦首映，演員陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、李元元、黃鐙輝等人都現身。（圖／記者林柏年攝,
▲林心如透露不敢放肆慶祝。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）
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