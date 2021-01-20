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《紅白》防疫取消觀眾入場　林俊傑、蕭敬騰小巨蛋照唱

記者羅凌筠/台北報導

2021-01-20 18:35:08｜2021-01-20 18:35:14

▲林俊傑登《紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）
▲林俊傑登《紅白藝能大賞》開唱。（圖／台視提供）
衛生福利部立桃園醫院9天以來共10人確診新冠肺炎，疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫面臨最大挑戰，強烈建議取消舉辦大型活動，台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》開防疫第一槍，宣布不開放萬人觀眾入場。
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台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》原定1月23日在台北小巨蛋錄影，今（20日）宣布錄影活動將照常舉行，但不開放觀眾持票進場觀賞：「因國內新冠肺炎疫情持續變化，在配合中央整體防疫政策及保護國人健康優先考量下，錄影當天將不開放觀眾進場。」
《2021超級巨星紅白藝能大賞》卡司邀請到林俊傑、蕭敬騰、張震嶽、劉若英、盧廣仲、周華健等歌手開唱，黃子佼、花花、王少偉、瑪麗、納豆共同主持，如期在1月23日錄影，節目內容將於除夕夜（2月11日）播出。

▲蕭敬騰將在台北跨年獨家首唱年度單曲《猴籠》。（圖／TVBS提供）
▲蕭敬騰擔任《紅白藝能大賞》大使。（圖／TVBS提供）
▲花花（左起）、瑪麗、黃子佼、納豆、王少偉出席主持人亮相記者會。（圖／記者林柏年攝）
▲花花（左起）、瑪麗、黃子佼、納豆、王少偉出席主持人亮相記者會。（圖／記者林柏年攝）
 
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