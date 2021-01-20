魏德聖被攻擊氣憤難平！直言「不要把我們當做兒子在罵」

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提到最多的批評，魏德聖導演說：「有些人說，現在是特效時代，怎麼我們還在搭景啊？這實在不知道怎麼解釋，因為我們特效鏡頭有好幾千個，但還是要為演員與演員接觸時搭景啊，搭景或特效的費用，我們都會仔細評估。我們花的每一分錢，都會再三考慮才花出去，因為那是我借來的，是要還的，要對人家負責的，不明白為何會有人說我亂花錢！我們的製作預算在台灣是天價，可是在好萊塢其實是Ｂ級片的預算，所以我們一直在解決和努力怎麼讓票房好，而利用募集平台，其實也是要開發、累積觀眾。」
《臺灣三部曲》與LnB信用市集合作，其實也是提供台灣電影產業一個新的籌資模式，以「借錢還可以體驗」的方式，讓全台觀眾可以參與，也就是讓投資人也能軋一角的新觀念。該片的做法為，一是投資24萬，就能到電影拍攝園區，體驗部落屋文化套裝行程；二是投資36萬，便能實際到片場參與電影搭景、拍攝、後期製作等。而以上二項也包含《臺灣三部曲首部曲火焚之軀》首映會現場VIP席位等。
至於即將於今年8月開拍的《臺灣三部曲首部曲火焚之軀》目前的籌備進度，魏德聖則透露，演員都已經訂好了，剩下談合約的部分，所以目前還不能講出來，但幾位主要演員，日前已開始試裝，希望8月之前能募資到15億資金，順利開拍首部曲。