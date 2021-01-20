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傳承「都是they的錯」？綠委：楊志良不愧是馬政府官員

新頭殼newtalk

2021-01-20 21:16:15

▲ （圖／新頭殼）
▲ 綠委林俊憲稍早揶揄稱:「楊志良傳承都是they的錯精神，真不愧是馬政府的官員！」（圖／新頭殼）
日前因針對桃園醫院醫師染疫發表「懲處說」引起外界熱議的前衛生署長楊志良，昨（19日）再度因疫情期間搭捷運脫罩講電話的舊照遭大眾撻伐。今（20日）上午楊志良前往錄製節目「品觀點」並接受媒體採訪，認為應讓醫護人員住防疫旅館、也談及對他發言開罵的副總統賴清德，不僅要求賴清德向他道歉，更直言是「混蛋」。對此，綠委林俊憲稍早揶揄稱:「楊志良傳承都是they的錯精神，真不愧是馬政府的官員！」
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楊志良除向中央喊話，認為隔離的醫護在第一線已經很辛苦了，花些錢讓他們住防疫旅館，直呼150億給電信業者擴建5G的錢不如拿來補助醫護。楊志良也提及目前申請篩檢的規定很多，之前陳時中篩檢不僅免費、還很快，反觀醫護仍須自費7000元，也不知道篩檢試劑是國產還是進口的，暗諷若國產試劑那麼精準，應該早就被買光了，比被譽為「護國神山」的台積電還要值錢。
而針對先前府院對楊志良的譴責，他怒批很多人聽到「開除」兩字就直接批評，自己的說法更遭媒體扭曲，並點名賴清德是「笨蛋」沒有了解事情的全貌就開罵，但若賴清德有了解全部的論述卻仍譴責他，楊志良說那就是「混蛋」，比笨蛋更糟糕。

對此，林俊憲稍早在眼書寫下，楊志良前陣子的不當言論還沒平息，現在又被拍到搭捷運時未戴口罩，但他還是認為自己毫無錯誤，先怪拍照的人沒有提醒他，又把賴副總統拖下水，千錯萬錯，都不是自己的錯。

他最近的這些行為，我總覺得非常眼熟，現在終於想起來了，這不正是他的老長官馬英九最常做的事嗎？馬英九在八八風災接受國外媒體專訪時，多次用英文的「they」（他們）來批評災民沒有事先撤離，把發生災害的原因全部怪在當地居民頭上。從此之後，網路上就出現了一句「都是they的錯」來諷刺馬英九，後來甚至演變成一句流行語。

林俊憲說，馬英九已經卸任快五年了，雖然他沒留下什麼政績，大家幾乎要忘記歷史上曾有「馬政府」這個時代，不過楊志良最近的言行彷彿帶大家坐上時光機，重新回到馬政府只會推諉卸責的那八年。從這點來看，楊志良還是有點用處，提醒我們絕不要再讓這些人重返政治舞台！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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