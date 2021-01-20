美女主播被爆「私生活淫亂」！前砲友曝光不倫約會照片

33歲的NHK電視台美女主播桑子真帆，同時也是知名行腳節目《閒走塔摩利》的助理主持人，因為外型甜美深受各年齡層觀眾喜愛，雖然曾經和富士電視台男主播谷岡慎一有過一段婚姻，但依舊是許多男士追求的對象，今年元旦就傳出她和46歲的日本性格男星小澤征悅，計畫於今年內結婚，但沒想到，近日她卻慘遭昔日砲友爆料她私生活淫亂。

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桑子真帆大學時期的一名「

▲桑子真帆（左）也是《閒走塔摩利》的助理主持人。（圖／翻攝《閒走塔摩利》YT）

但桑子真帆即使已經有了A先生，依舊結交其他男朋友，只把A先生當做保持祕密性關係的對象，而且桑子真帆每換一個男朋友，就會跟A先生報告，擺明把對方當成洩慾的對象，甚至曾有一腳踏三船的紀錄。而A先生與桑子真帆的關係，則持續近10年，女方後來更在毫無先兆的情況下，突然斷絕與A先生的來往。

▲桑子真帆（左）曾主持《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝NHK YT）

A先生還透露，桑子真帆特別喜歡挑有女朋友的帥哥，還將她跟其他男伴的親密合照，外洩給《FLASH》曝光，其中一張相片上面更大大寫著「不倫約會」。至於桑子為何如此受到男性歡迎呢？A先生說：「因為她只要一喝醉酒，就會眼神迷濛，平時低沉的聲音，也會突然變得嬌滴滴，並主動對人撒嬌，而只要被她看上的男人，幾乎沒有不被她迷倒的。」