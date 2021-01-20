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當兵時1985真的能打？學長揭「判斷準則」：別自討苦吃

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 21:50:36

當兵
▲部隊的申訴電話「1985專線」，打了會有什麼後果，也早已成為男人間的共同話題。示意圖與內文無關。（NOWnews資料照／記者陳雅芳攝）
當兵是是大部分台灣男生在步入社會前的必經過程，部隊的申訴電話「1985專線」，打了會有什麼後果，也早已成為共同話題。有近期入伍男網友就提到「原本以為打了電話之後會『被關切』，沒想到進去之後才發現完全不一樣」，貼文曝光後也立刻有學長揭露是否可以打電話的「判別準則」：「如果原本有福利，就別自討苦吃打了」。
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一名近期入伍的男網友在PTT上發文提到，「在進去前看到一堆人當兵的問題，底下一定會有人說打1985，但正常的人都知道裡面是怎樣的環境，打了最好不會被關切，沒想到進去之後才發現原來錯的是我，裡面一堆草莓兵，洗澡沒熱水、驗槍跪太久、跳電沒冷氣都打1985，每打一次連長都會出來低聲下氣安撫大家的情緒」。
▲許多當兵過的前輩分享與「1985專線」相關的經驗。（圖／翻攝PTT）
▲許多當兵過的前輩分享與「1985專線」相關的經驗。（圖／翻攝PTT）
目睹這樣的過程也不禁讓他感嘆，「連長都這麼沒人權喔？原來1985是真的可以打，而且打了那天操課時間變成休息時間，還真不是反串耶，這個數字到底有什麼神奇的力量啊」。

貼文曝光後，立刻有不少學長解釋，「當初POA說，不要打這支，不然我難過，大家也跟著難過、「四個月打又沒差，有差的是當一年以上或志願役」、「因為現在四個月而已，所以不出包為原則」、「你要想想，如果真的沒用，為啥長官都叫你不要打？」
另外也有人透露「判斷準則」，「如果本來就沒有福利就打下去，有很多福利的別打，別自討苦吃」、「打了就是照規定來，比氣長，好壞不一定啦」、「1985本來就很有用阿，打下去大家就照規定走，相反福利也都沒拉」。（編輯：潘毅）
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