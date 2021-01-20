蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮　駐美代表處證實

美國第46位總統拜登

將於美東時間20日上午正式宣布就職，駐美代表處證實，駐美代表蕭美琴獲邀出席就職典禮。

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駐美代表處

由於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情近期更加嚴峻，全美確診數不斷攀升，至今全美病故人數超過40萬，已超過二次大戰美軍陣亡人數，由美國國會組成的「就職典禮國會聯合委員會」決定限縮今年美國總統就職典禮的出席人數，不開放民眾觀禮，且由於日前發生前總統川普支持者攻佔國會山莊事件，

拜登就職典禮將改在室內舉行，華府周邊也部署2萬多名國民兵防範暴動發生。