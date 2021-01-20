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蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮　駐美代表處證實

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-20 22:42:18｜2021-01-20 22:42:59

拜登 美國總統
▲美國正副總統當選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）將於美東時間20日上午宣誓就職。（示意圖／美聯社／達志影像）
美國第46位總統拜登（Joe Biden）將於美東時間20日上午正式宣布就職，駐美代表處證實，駐美代表蕭美琴獲邀出席就職典禮。
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駐美代表處表示，駐美國代表處蕭美琴大使接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，於本（20）日早上將代表我國政府出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登及副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職典禮，代表我國政府誠摯祝賀拜登總統及賀錦麗副總統。
由於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情近期更加嚴峻，全美確診數不斷攀升，至今全美病故人數超過40萬，已超過二次大戰美軍陣亡人數，由美國國會組成的「就職典禮國會聯合委員會」決定限縮今年美國總統就職典禮的出席人數，不開放民眾觀禮，且由於日前發生前總統川普支持者攻佔國會山莊事件，拜登就職典禮將改在室內舉行，華府周邊也部署2萬多名國民兵防範暴動發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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