出席拜登就職典禮 知情人士：蕭美琴早有「暗示」
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-20 23:54:39｜2021-01-20 23:55:08
我國駐美代表蕭美琴接受第59屆美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，將代表我政府出席祝賀拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮，被視為外交上的一大突破，過去「民進黨押錯寶」的流言似乎也不攻自破。知情人士表示，蕭美琴出席美國總統就職典禮有重要突破意義，且她也在臉書發文中早有「暗示」。
知情人士表示，過去，台灣無論是大使或來自台北的「祝賀團」出席美國就職典禮，都是透過美國國會議員提供、給選區選民的入場卷參加，這是美國「一般民眾」也能申請的入場券，座位也就是一般民眾的觀眾席。自台美斷交後，台灣就再也未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮。今年受新冠肺炎疫情影響，國會議員不再有大量入場卷能提供，僅能比照美國國情咨文模式，攜帶一名「配偶或其他親友」參加。於是，台灣無法再循過往模式向國會議員申請入場卷參加，導致外交部日前初步向外界表示，今年爭取參加的困難度確實比較高。但我國政府充分瞭解台灣出席美國就職典禮的重要性，在蕭美琴及駐美代表處的努力下，蕭美琴首次獲得「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，並「比照」其他國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加。
知情人士指出，這是1979年來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，充分展現台灣與新任拜登團隊的緊密友好關係，並展現台美關係的發展是美國兩黨均支持的趨勢。前段時間特定人士或媒體提出的質疑，完全沒有依據，只是企圖帶風向，甚至展現他們對台美關係實況實屬「外行」。該名知情人士更透露，實際上蕭美琴在上週就已經收到籌備委員會的邀請函，並且規定要進場必須提前進行新冠肺炎篩檢，而蕭美琴在昨天的臉書發文中，其實也早已「暗示」她通過篩檢。蔡政府未來也將持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派向對台美關係的支持。