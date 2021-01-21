拜登宣誓就任美國總統 呼籲危機中團結迎接挑戰
國際中心詹凌瑀/綜合報導
2021-01-21 02:29:41｜2021-01-21 02:29:54
民主黨籍美國準總統拜登（Joe Biden）於在美東時間20日上午11時30分出席就職大典，在最高法院大法官羅伯茲（John Roberts）見證下，於國會大廈西翼宣誓就職，成為美國第46位總統，並以78歲高齡成為該國史上年紀最大的總統。
前加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）則在最高法院大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）見證下宣誓就職，成為美國首位女性黑人副總統。拜登宣誓後，立刻發表就職演說。他形容這是「民主的一天」，緊接著表示美國目前正面臨挑戰，像是奪去不少生命的新冠肺炎疫情、種族平等問題，新任政府必須克服這些挑戰，他也在演說中強次強調團結面對挑戰的重要性，「只要團結，美國便不會失敗」。拜登承諾會成為美國人的總統，呼籲國家經過嚴重分裂後，應重新出發。
拜登提到國會山莊兩周前發生的暴動事件，他認為領導人有責任去擊退謊言，但也明白國民的憂慮，大家並非互不信任，而是需要停止對立，呼籲國人包容對方。
拜登也在演說中要求在場人士為因新冠肺炎疫情逝去的40萬多名死者默哀，重申「團結」才是克服困難的關鍵。