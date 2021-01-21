國中妹拿雞排提「1無理要求」！老闆傻眼：賣4年初次遇到

許多人吃炸物時，都會加辣或加蒜，不過，近日有一名老闆卻遇到一位奇葩國中妹，對方要求他幫忙加辣椒粉，但重點是雞排不是在他家買的...讓他瞬間傻眼，不禁直呼「炸物賣了4年，第一次遇到...」

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中指出，自己開店賣炸物賣了大概4年了，昨（20）天遇到一個客人真的是刷新他的三觀！他透露，剛開好店沒多久，就來了個國中生妹妹，對方舉起手上的雞排並開口說「辣椒粉」，他滿頭問號回應「蛤？」對方則表示「我要加辣椒粉」，原PO一看秒愣，直問「妳那個是別家的雞排吧？」國中妹則是點點頭，不發一語。

隨後，原PO又詢問對方「妳拿著別家的雞排要我幫妳加辣椒粉？」對方再度不講話，僅點點頭，讓他傻眼至極，直回「妳去找賣妳雞排的老闆加阿，找我幹嘛？」對方聽後便直接走人，他則忍不住詢問大家「到底是誰教他這樣買東西的？」



▲一名雞排店老闆透露，日前有位國中妹拿著他店買的雞排，要求他幫忙加辣椒粉，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，網友紛紛留言「太誇張了...」「刷十觀了吧！」「收10元應該可以加吧？」「你先跟她說要收5或10元，她同意就幫她加，不同意就請她離開」、「第一次聽到欸！這孩子怎麼了」、「收五元不會喔」、「小朋友有時候想法比較簡單，或許，她心裡也在想，如果要錢的話，給你就好，沒辣想加辣而已...」

另還有人分享類似經驗，「時常遇到啊！不分年齡，1.拿著別間早餐說：可以給我吸管or筷子or衛生紙嗎？2.拿著別間早餐說：可以幫我丟垃圾嗎？（吃完的早餐）3.講都不講直接進來抽了衛生紙就走」、「之前在夜市也遇過一個年輕人在吃蒙古烤肉，結果跑到隔壁牛排攤裝玉米濃湯，被牛排攤老闆唸」。（編輯：許苡晴）