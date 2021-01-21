靠寶特瓶1傳30！急診醫曝院內感染案例　籲別有「1心態」

近日部立桃園醫院染疫事件擴大感染，目前醫護染疫人數共有9人。對此，長庚兒科急診科醫師吳昌騰在臉書分享，一個大陸瀋陽的院內感染案例，該案例不僅由陰轉陽，更藉由一個礦泉水瓶將病毒傳給30個人。吳昌騰並呼籲大家，別掉以輕心！更不能抱持著「我沒那麼容易傳染上」的心態。

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吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》中舉例大陸的一個病例，病人為中國籍的67歲尹女士，她11月29日由南韓乘坐中國國籍航班抵達瀋陽機場，首次核酸檢測結果為陰性。隨後，進行14天集中隔離觀察時，她的核酸、血清抗體檢測結果也均為陰性，但13日解除隔離後，她於22日出現發燒，晚間便到醫院發燒門診就診，23日凌晨核酸檢測結果出爐時，呈現陽性。尹女士在這段期間，已經傳播給其他的人，感染者遍布瀋陽多個城區，「一個人傳30多個人...」

而肉眼看不見的新冠病毒究竟是如何傳播的？吳昌騰直言「新冠病毒藏在細節裡！」他說明表示，瀋陽最早感染的尹女士（病例1 ），她陪同外孫女在瀋陽00醫院急診室就診時，在這裡把一個她摸過的礦泉水瓶丟棄到垃圾桶裡，隨後一個清潔人員翻垃圾桶後，取出該瓶礦泉水瓶放到了清潔工作車裡。



▲吳昌騰醫師舉例大陸某個院內感染病例，該案例不僅由陰轉陽，更靠一個寶特瓶將病毒傳給30個人。（圖／翻攝自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）

接著，清潔人員直接推車前往另一位被感染確診者張某某（病例9 ）住院的13樓神經內科病房。通過清潔人員的手污染了神經內科病房的牆壁和病房外的環境，也污染了張某某病房門的門把手。照護護理師摸了同一個病房的門把手，於是護理師接觸到了病毒。隨後她去照顧張某某（病例9 ），為她掛上點滴，張某某於是就在這個傳播鏈受到感染的，而張某某又把病毒傳染了二女兒李某某（病例26）。





文末，吳昌騰也強調，「中國這個疫調，不管你信不信，我們真的別掉以輕心！新冠病毒藏在細節裡！新冠疫情中，在所有人都安全之前，沒有人是安全的。該做的防護都要做好做滿！」他更呼籲大家，不要抱持著「不要緊，我沒那麼容易傳染上」的心態。（編輯：許苡晴）