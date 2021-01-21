華府高度戒備　拜登就職氣氛迥異過往

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美國疫情依然嚴峻，加上6日國會山莊遭到暴民闖入，擔心再有剛離開白宮的前總統川普（Donald Trump）支持者搗亂，華府從上週起就進入高度警戒狀態，超過2萬名國民兵進駐，就是希望今天的就職典禮能平安順利。
為確保安全，華府畫出紅、綠兩道警戒區，想進入管制區內的民眾連水壺都不得攜帶。能看到遊行的紅區管制更是嚴格，稍微大些的背包、標語一律禁止。
和2009年時任總統歐巴馬（Barack Obama）就職時約180萬人湧入，46萬人站滿國家廣場（National Mall），街頭到處是歡慶新總統就任的熱鬧景況相比，今天的華府顯得格外冷清與安靜。
白宮前更是高度戒備，一層又一層的柵欄將人群分散開來，已經被改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza）前僅有少數民眾拿著標語聚集示威。
雖然華府市區管制嚴格，許多人也遵循政府的呼籲留在家中，但仍澆不息支持者的熱情。儘管還在排隊等安檢，長長人龍幾乎人人拿著手機同步收看拜登的宣誓與就職演說，現場不時聽到民眾的歡呼聲。
一名來自北卡羅萊納州的居民是特別北上參加拜登就職，「希望見證拜登就任，川普下台」。對於拜登的就職演說，她十分讚賞，認為現在的美國除了疫情與經濟外，真的需要有人能帶領大家團結一致。
除了就職典禮迥異於過往，卸任總統夫婦迎接新任總統與第一夫人到來的場面不復見。
勉強承認敗選的川普，今天一早就搭乘專機離開白宮，未參加就職典禮，沒有和夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）在白宮迎接拜登夫婦。梅蘭妮亞昨天也未在白宮以茶會招待新第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden），打破種種慣例。（編輯：馮昭）1100121