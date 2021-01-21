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華府高度戒備　拜登就職氣氛迥異過往

中央社

2021-01-21 08:51:50

▲美國新任總統拜登的就職典禮大幅縮水。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新任總統拜登的就職典禮大幅縮水。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）疫情加上國會山莊暴力事件，美國新任總統拜登的就職典禮大幅縮水，過去動輒百萬人參與總統就職的歡樂場面被處處柵欄圍籬封鎖的冷清街頭取代，但不變的是民眾的欣喜。
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今天華府的天氣似乎和這場罕見的就職典禮唱和，時而陰天、時而豔陽高照，拜登（Joe Biden）即將宣誓前還飄起了幾分鐘就結束的雪花。
美國疫情依然嚴峻，加上6日國會山莊遭到暴民闖入，擔心再有剛離開白宮的前總統川普（Donald Trump）支持者搗亂，華府從上週起就進入高度警戒狀態，超過2萬名國民兵進駐，就是希望今天的就職典禮能平安順利。

為確保安全，華府畫出紅、綠兩道警戒區，想進入管制區內的民眾連水壺都不得攜帶。能看到遊行的紅區管制更是嚴格，稍微大些的背包、標語一律禁止。

和2009年時任總統歐巴馬（Barack Obama）就職時約180萬人湧入，46萬人站滿國家廣場（National Mall），街頭到處是歡慶新總統就任的熱鬧景況相比，今天的華府顯得格外冷清與安靜。

白宮前更是高度戒備，一層又一層的柵欄將人群分散開來，已經被改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza）前僅有少數民眾拿著標語聚集示威。

雖然華府市區管制嚴格，許多人也遵循政府的呼籲留在家中，但仍澆不息支持者的熱情。儘管還在排隊等安檢，長長人龍幾乎人人拿著手機同步收看拜登的宣誓與就職演說，現場不時聽到民眾的歡呼聲。

一名來自北卡羅萊納州的居民是特別北上參加拜登就職，「希望見證拜登就任，川普下台」。對於拜登的就職演說，她十分讚賞，認為現在的美國除了疫情與經濟外，真的需要有人能帶領大家團結一致。

除了就職典禮迥異於過往，卸任總統夫婦迎接新任總統與第一夫人到來的場面不復見。
勉強承認敗選的川普，今天一早就搭乘專機離開白宮，未參加就職典禮，沒有和夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）在白宮迎接拜登夫婦。梅蘭妮亞昨天也未在白宮以茶會招待新第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden），打破種種慣例。（編輯：馮昭）1100121
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