哪種動物最令人害怕？全場答案「一面倒」：見過最恐怖的

沒有人是無懈可擊的，大家都有自己畏懼的東西或擔憂的事。近日一名網友就在PTT詢問大家「覺得哪些動物可怕？」沒想到全場答案幾乎一面倒，一致狂指「人類」，直呼「真的是看過最恐怖的動物」。

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原PO在PTT女孩板表示，對她來說，最可怕的是猩猩和猴子，他透露，很久以前去過旗山，看到很多猴子，除了會搶食物之外，還看到他們有小社會，原本一群小猴子擠在中間想跟人類互動，等到某隻看起來很凶、年紀較大的猴子出來後，每隻猴子都閃得遠遠的...。

他也坦言，可能因為猴子跟人類有像，所以覺得特別可怕，反而獅子或熊那類看似凶猛的動物，他還能看到可愛的一面，但猴子他就完全沒辦法了...他並好奇詢問大家「你們有覺得哪些動物可怕嗎？」

▲網友在PTT討論哪種動物最可怕。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛直指「人啦！」「人人人」、「人類吧，真的是我看過最恐怖的動物」、「絕對是人」、「人類，人類才是最可怕又最噁心的動物」、「人吧，最可怕的動物無誤」。

另還有人留言「蛇，有毒的，雖然有些不要惹牠們就沒事」、「蜘蛛，特別是長毛的」、「猴子，真的不懂可愛的點」、「超怕有羽毛的動物」、「以前覺得鱷魚，現在是河馬」、「蛇，是全天下最噁心的物種，也最有神奇性和崇拜性」、「蜜獾，天不怕地不怕」。（編輯：許苡晴）