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拜登上任即簽署17項行政命令　重返WHO、巴黎氣候協定

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-21 09:28:59｜2021-01-21 09:29:20

拜登行政命令
▲美國總統拜登在白宮辦公室內簽署17項行政措施，內容包括重返WHO、《巴黎氣候協定》以及推翻川普多項政策。（圖／美聯社／達志影像）
美國新任總統拜登於當地時間週三（20）正式就職，當日傍晚在白宮辦公室內簽署上任第一批行政措施，包括15項行政命令、2項行政行動，內容涵蓋重新加入《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）、重返世界衛生組織（WHO）、在新冠肺炎（COVID-19）疫情下為期100天的「戴口罩令」，以及推翻前總統川普的穆斯林旅遊禁令，終止美墨圍牆建造計畫、美加石油管道「Keystone」等。
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根據美國《QUARTZ》統計，和川普、歐巴馬、小布希和克林頓相比，前任幾位總統在上任第一天平均簽署4個行政命令或備忘錄，而拜登第一天就簽署了17項行政措施。
▲（圖／翻攝自QUARTZ）
▲拜登上任第一天就簽署15項行政命令、2項行政行動，共17項行政措施。（圖／翻攝自QUARTZ）
這些行政措施在公共衛生方面包括：要求民眾在美國聯邦地區內配戴口罩、保持社交距離；發動「100天戴罩挑戰」鼓勵民眾配戴口罩；撤銷川普先前退出WHO的決定；建立「COVID-19應對協調官」的職位，並在恢復國安委員會內全球健康安全和生物防禦局（NSC）應對疫情的團隊；要求國會擴大疫情援助範圍，暫停聯邦貸款支付等。

COVID-19疫情帶來嚴重的經濟衝擊，拜登透過行政命令要求農業部、住房城市發展部門，研擬相關政策暫停房屋抵押、貸款、法拍等措施至3月底；延長學生貸款的利息、本金償付至少至9月底。

除了COVID-19疫情，拜登的政策內容也涵蓋選前有關重返國際協議、消除種族歧視、處理氣候變遷問題等政見。拜登將簽署相關文件遞交給聯合國，讓美國在30天內重返《巴黎氣候協定》；也下令推翻川普先前以行政命令執行、可能對公共衛生、環境有所危害的政策，並且要求相關機構修改標準以應對氣候變遷；要求在聯邦決策中展現公平性，消除系統性的種族主義及其他障礙；推翻川普有關非法移民的行政命令；廢除「穆斯林禁令」。

拜登一項行政命令引述美國政府《民權法》，解釋法案內容也禁止基於性取向和性別認同的工作場所歧視，不僅僅侷限於種族、膚色、宗教、性別和國籍。同時，拜登也將廢除川普以「愛國主義教育」創立的1776委員會（1776 Commission）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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