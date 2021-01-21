拜登上任即簽署17項行政命令　重返WHO、巴黎氣候協定

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這些行政措施在公共衛生方面包括：要求民眾在美國聯邦地區內配戴口罩、保持社交距離；發動「100天戴罩挑戰」鼓勵民眾配戴口罩；撤銷川普先前退出WHO的決定；建立「COVID-19應對協調官」的職位，並在恢復國安委員會內全球健康安全和生物防禦局（NSC）應對疫情的團隊；要求國會擴大疫情援助範圍，暫停聯邦貸款支付等。
COVID-19疫情帶來嚴重的經濟衝擊，拜登透過行政命令要求農業部、住房城市發展部門，研擬相關政策暫停房屋抵押、貸款、法拍等措施至3月底；延長學生貸款的利息、本金償付至少至9月底。
除了COVID-19疫情，拜登的政策內容也涵蓋選前有關重返國際協議、消除種族歧視、處理氣候變遷問題等政見。拜登將簽署相關文件遞交給聯合國，讓美國在30天內重返《巴黎氣候協定》；也下令推翻川普先前以行政命令執行、可能對公共衛生、環境有所危害的政策，並且要求相關機構修改標準以應對氣候變遷；要求在聯邦決策中展現公平性，消除系統性的種族主義及其他障礙；推翻川普有關非法移民的行政命令；廢除「穆斯林禁令」。
拜登一項行政命令引述美國政府《民權法》，解釋法案內容也禁止基於性取向和性別認同的工作場所歧視，不僅僅侷限於種族、膚色、宗教、性別和國籍。同時，拜登也將廢除川普以「愛國主義教育」創立的1776委員會（1776 Commission）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。