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樹科大「車電基地」先期部署　培育車用電子與車聯網人才

記者陳美嘉／高雄報導

2021-01-21 09:41:35

▲樹德科技大學「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」基地進口系列德國製最新的車用電子教學設備。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）
▲樹德科技大學「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」基地進口系列德國製最新的車用電子教學設備。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）
看準車用電子與車聯網的未來性，樹德科技大學「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」（簡稱車電基地）20日揭牌啓用，此基地歷經1年半打造，使用面積達245坪，是目前全台灣占地最大、設備最齊全的實務車用電子教學場域，並於109學年開始培訓產業所需的技優人才。
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由教育部審核通過的樹德科大之108年「優化技職校院實作環境計畫」並補助3千5百萬經費建置的「車電基地」20日舉行啟用揭牌儀式。教育部技職司副司長謝淑貞南下主持時表示，「車電基地」的建設是先期部署，對技職教育的人才培育具有里程碑的意義，可以說技職體系學校就是人才庫所在，所有跨領域技術在學校都可以學習到。

▲樹德科技大學「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」（簡稱車電基地）20日揭牌啓用。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）
▲樹德科技大學「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」（簡稱車電基地）20日揭牌啓用。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）
樹德科大校長陳清燿指出，車用電子及車聯網將顛覆傳統汽車是黑手的印象，未來稱為「軟體」汽車的車輛不會是汽油車或油電車，會是以精密電子、車載、及網路等構成動能，汽車健檢將如同心電圖或核磁共振原理進行，故整個車用人才在資訊工程、或電腦與通訊等領域需才孔急。學校提供的實作場域，亦與產業界及車輛研究測試中心合作，為未來汽車製造業儘早培育人才。

該校車電基地計畫執行秘書陳璽煌說明，基地進口系列德國製最新的車用電子教學設備，包括車用電子實車教學套件、車用燈光系統實車教學套件、車輛引擎ECU管理實車教學套件等；目前合作多所高中職學校透過學期中的基地參訪、或寒暑假期間的技術研習體驗營，增進高中職學生對於汽車電子與車聯網系統技術相關應用的認識。

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