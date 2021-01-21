「3生肖」天生好福氣！家裡有他必帶旺家運　一生不缺錢

風水輪流轉，沒有人能一直幸運，當然，衰事也不會一年四季都跟著誰。不過，近日專寫生肖、命理的搜狐號《卡哇伊》專欄就透露，「3生肖」天生好福氣，家中只要有一位，便能福祿雙全，財運滿滿，一生不缺財帛，趕快來看看你家有沒有這些生肖的人吧！

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生肖豬

生肖豬福氣深厚，平時財運也比較旺盛，最重要的是，能得到很多貴人幫助。由於自己平時在生活、工作中都特別真誠，所以能得到更多朋友的認可，善良樸實的生肖豬人緣非常好，無論走到哪都會有貴人出手相助，好運自然就越來越多。家中有生肖屬豬的人，可謂是福源深厚，三生有幸，因其以福運財富聞名，所以從出生之日起就能給家庭帶來希望和財富，也因受「天德」相助，一生貴人運強，能力出眾，事業多半會大有建樹，而財富也自然不會少，能保家中三代人吃穿不愁，晚景光輝。

▲「3生肖」天生好福氣，家中只要有一位，便能福祿雙全，財運滿滿，一生不缺財帛。（示意圖／取自pixabay）

生肖兔

屬兔的人絕不會盲目地犧牲健康來換取工作的成功，所以自己對生活的態度比較明確，能讓自己享受更好的生活，自然就可以幫助自己創造更多機會來賺錢。生肖兔的人，天生就擁有超強福氣，做什麼事都能順風順水、沒有阻礙，且他們的橫財運旺盛，時不時都有驚喜出現，意外之財很多。他們的好運從出生起便默默地讓家運變旺，在幸運之神的庇護下，能保家庭一生不缺衣食材帛、健康長壽。

生肖龍

家中有生肖屬龍的人，可謂是天降橫福，家門大幸。因其是天生攜財攏福之人，所以從出生開始就持續帶旺家運，又因受「龍德」吉星守護，一生神明庇佑，不管做什麼事皆是成多敗少。而屬龍人也特別懂得感恩，對親人照顧得無微不至，自己富裕後也會保家中三代祖孫福祿不缺。他們天生福氣深厚，性格又堅韌不拔、能屈能伸，哪怕在面對困難時，依然能保持冷靜，具有成大器的氣質。在佛祖庇佑下，一輩子不缺財帛，在不經意之間就能夠招來福氣，綿延長壽。（編輯：許苡晴）