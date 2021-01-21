賀錦麗與前兩位第一夫人都穿紫色　Dress code背後有深義

美國新一任總統拜登（Joe Biden）20日宣示就職，就職典禮上有眼尖記者發現「巧合」，即副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）和兩名前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都以紫色系服裝亮相，有時尚記者預料紫色可能成為今年的主打色。
賀錦麗作為美國歷史上第一位女性副總統，選擇紫色的背後其實另有深義。根據美媒報導，紫色可能象徵共和黨和民主黨兩黨合作的象徵，共和黨的代表色是紅色、民主黨的代表色是藍色，兩色混合就是紫色；此外，紫色亦是1913年成立、以爭取女性投票權為主要訴求的「全國婦女黨」（National Women’s Party，NWP）的官方顏色。
2020大選競選活動期間，賀錦麗便大量選用紫色和黃色的服飾配件，她也曾公開表示，這含有向1972年挑戰美國總統選戰的非裔女性奇瑟姆（Shirley Chisholm）致敬的意味。
報導指出，賀錦麗就職典禮服裝由非裔服裝設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）和休德森（Sergio Hudson）操刀，紫色大衣搭配珍珠項鍊亮相，其中珍珠配件則是向非洲裔美國人聯誼會（Alpha Kappa Alpha）致敬。
美國過去一年經歷嚴重的社會分裂、反種族主義示威，賀錦麗在就職典禮選擇穿著非裔設計師的作品，無疑象徵了拜登政府對非裔族群的支持以及緩解種族歧視問題的意圖，同時也完美展現美國第一位女性副總統的時尚品味。