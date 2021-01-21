賀錦麗與前兩位第一夫人都穿紫色　Dress code背後有深義

美國新一任總統拜登（Joe Biden）20日宣示就職，就職典禮上有眼尖記者發現「巧合」，即副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）和兩名前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都以紫色系服裝亮相，有時尚記者預料紫色可能成為今年的主打色。

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賀錦麗作為美國歷史上第一位女性副總統，選擇紫色的背後其實另有深義。根據美媒報導，紫色可能象徵共和黨和民主黨兩黨合作的象徵，共和黨的代表色是紅色、民主黨的代表色是藍色，兩色混合就是紫色；此外，紫色亦是1913年成立、以爭取女性投票權為主要訴求的「全國婦女黨」（National Women’s Party，NWP）的官方顏色。

▲前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬以紫紅色服裝亮相。（圖／美聯社／達志影像）