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和平封院和部桃清空的不同？醫「一句話」解釋：記憶猶新

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 10:52:36

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院是全台目前最受關注的抗疫前線。（圖／記者李春台攝）
衛生福利部桃園醫院群聚染疫案例升溫，中央疫情指揮中心日前成立「前進指揮所」管制，並開始實施清空醫院的措施，將院內的病人分批送往其他醫院治療。不少人將「部桃清空」與當年SARS期間的和平醫院封院聯想到一起，對此，台大醫院婦產科醫師施景中在臉書對比兩者的不同，指出一個是「只進不出」，一個是「只出不進」，透露自己至今仍對和平封院記憶猶新。
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施景中昨（20）晚深夜在臉書以「和平封院 v.s. 部桃清空」為題發文，透露自己至今仍對和平封院記憶猶新，雖然並未身處和平醫院內，但週圍有許多歷經這場浩劫的見證人。
施景中回憶，當年封院是在傍晚下班時分，新聞跑馬燈突然跑出來「和平醫院封院」，許多家庭主婦進了和平醫院探病完，打算出來去接小孩回家做晚飯，結果醫院的大門就關上不准出去了。

施景中指出，當年和平封院原則是「只進不出」，人進去就別想出來了。台北市衛生局將病人和健康的人全部關在一起，希望火源不要擴散。但因為SARS病毒感染力強、致死率高，引起裡面的病人和醫護人員相繼感染和犧牲。和平封院之初，甚至裡面有病人走上自我了結的絕路，一起關在裡面的人心裡都很難受。

而這次的部桃清空，施景中指出原則是「只出不進」，不要讓其他健康人再進來了，桃園衛生局馬上找來全桃園11家大型醫院一起開會，然後裡面的病人找安全的地方，一批一批分送去治療，只要醫療系統還沒垮，個別病例一定可以得到妥善治療。

施景中解釋，過去是把火勢控制在一個範圍內，結果火越燒越大，醫院變成病毒的鍊毒所，感染者和健康人都一起犧牲，能活下來的算你命大。現在是把起火點盡量找到，再分散開來，並把週遭可能會燃燒的都移走，讓火燒不起來。

施景中最後肯定，「台灣真的有記取到當年SARS的教訓，低調練功十多年，也難怪全世界各國都遭受嚴重損失時，台灣還屹立不搖」。呼籲民眾記得戴口罩、勤洗手，不去人多的地方，「相信這些分散在各處的社區感染源是有機會撲滅的」。（編輯：倪浩軒）
▲施景中比較部桃清空與和平封院的差異，一個是「只出不進」，一個是「只進不出」。（圖／翻攝自施景中臉書）
▲施景中比較部桃清空與和平封院的差異，一個是「只出不進」，一個是「只進不出」。（圖／翻攝自施景中臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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