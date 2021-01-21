和平封院和部桃清空的不同？醫「一句話」解釋：記憶猶新

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施景中回憶，當年封院是在傍晚下班時分，新聞跑馬燈突然跑出來「和平醫院封院」，許多家庭主婦進了和平醫院探病完，打算出來去接小孩回家做晚飯，結果醫院的大門就關上不准出去了。
施景中指出，當年和平封院原則是「只進不出」，人進去就別想出來了。台北市衛生局將病人和健康的人全部關在一起，希望火源不要擴散。但因為SARS病毒感染力強、致死率高，引起裡面的病人和醫護人員相繼感染和犧牲。和平封院之初，甚至裡面有病人走上自我了結的絕路，一起關在裡面的人心裡都很難受。
而這次的部桃清空，施景中指出原則是「只出不進」，不要讓其他健康人再進來了，桃園衛生局馬上找來全桃園11家大型醫院一起開會，然後裡面的病人找安全的地方，一批一批分送去治療，只要醫療系統還沒垮，個別病例一定可以得到妥善治療。
施景中解釋，過去是把火勢控制在一個範圍內，結果火越燒越大，醫院變成病毒的鍊毒所，感染者和健康人都一起犧牲，能活下來的算你命大。現在是把起火點盡量找到，再分散開來，並把週遭可能會燃燒的都移走，讓火燒不起來。
施景中最後肯定，「台灣真的有記取到當年SARS的教訓，低調練功十多年，也難怪全世界各國都遭受嚴重損失時，台灣還屹立不搖」。呼籲民眾記得戴口罩、勤洗手，不去人多的地方，「相信這些分散在各處的社區感染源是有機會撲滅的」。（編輯：倪浩軒）
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