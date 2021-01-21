NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

蕭美琴出席拜登就職　林濁水狠酸藍營：像掉進地獄般挫折

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 11:38:51

▲我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登的就職典禮。（合成圖／翻攝自拜登臉書，駐美代表處臉書）
▲我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登的就職典禮。（合成圖／翻攝自拜登臉書，駐美代表處臉書）
我國駐美代表蕭美琴接受第59屆美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，代表我政府出席祝賀拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮。之前一度傳出蕭美琴未收到邀請，許多藍營人士對此奚落不已，結果卻出現逆轉，原本的嘲諷形同自打臉。對此，前立委林濁水狠酸，「期望又落空了，國民黨那些內行人簡直像掉進地獄般挫折」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，這是1979年來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，且蕭美琴「比照」其他國會議員及外交使節團一樣，能攜帶一名親友參加，充分展現台灣與新任拜登團隊的緊密友好關係，並能夠看出台美關係的發展是美國兩黨均支持的大勢所趨。
前立委林濁水今（21）日也在臉書發文評論此事，直言「國民黨真挫折，布林肯（拜登政府的準國務卿）居然肯定他們恨之入骨的川普的抗中挺台路線。好不容易覺得可以扳回一城，竊竊心喜，放話蕭美琴將成為第一個無法像國民黨總統時期那樣，出席美國總統就職大典的駐美代表，不料期望又落空了，蕭美琴受邀了」。

林濁水指出，「國民黨為什麼判斷蕭不能參加，理由不講，因為過去是國會議員夾帶進場而非總統邀請。這次因疫情控制，議員只能帶一人，於是心想可好了，不料拜登偏偏第一次發了官方邀請卡給台灣，這一下國民黨那些內行人簡直像掉進地獄般挫折。真不堪啊，孫中山和他的伙伴共創的曾經偉大的革命政黨」。（編輯：倪浩軒）
▲林濁水發文全文。（圖／翻攝自林濁水臉書）
▲林濁水發文全文。（圖／翻攝自林濁水臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.89%15.11%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
48.98%51.02%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀