蕭美琴出席拜登就職 林濁水狠酸藍營：像掉進地獄般挫折
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 11:38:51
我國駐美代表蕭美琴接受第59屆美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，代表我政府出席祝賀拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮。之前一度傳出蕭美琴未收到邀請，許多藍營人士對此奚落不已，結果卻出現逆轉，原本的嘲諷形同自打臉。對此，前立委林濁水狠酸，「期望又落空了，國民黨那些內行人簡直像掉進地獄般挫折」。
據了解，這是1979年來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，且蕭美琴「比照」其他國會議員及外交使節團一樣，能攜帶一名親友參加，充分展現台灣與新任拜登團隊的緊密友好關係，並能夠看出台美關係的發展是美國兩黨均支持的大勢所趨。前立委林濁水今（21）日也在臉書發文評論此事，直言「國民黨真挫折，布林肯（拜登政府的準國務卿）居然肯定他們恨之入骨的川普的抗中挺台路線。好不容易覺得可以扳回一城，竊竊心喜，放話蕭美琴將成為第一個無法像國民黨總統時期那樣，出席美國總統就職大典的駐美代表，不料期望又落空了，蕭美琴受邀了」。
林濁水指出，「國民黨為什麼判斷蕭不能參加，理由不講，因為過去是國會議員夾帶進場而非總統邀請。這次因疫情控制，議員只能帶一人，於是心想可好了，不料拜登偏偏第一次發了官方邀請卡給台灣，這一下國民黨那些內行人簡直像掉進地獄般挫折。真不堪啊，孫中山和他的伙伴共創的曾經偉大的革命政黨」。（編輯：倪浩軒）