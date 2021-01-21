動物界療癒巨星、超人氣動漫　期間限定店搶商機

開始放寒假了，百貨業者推出人氣期間限定店搶商機。統一時代百貨高雄店找來超療癒的動物界巨星「水豚君」，以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，集結眾多周邊商品，好拍還要好買；大魯閣草衙道主打鬼滅之刃、轉生史萊姆等動漫商品。

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▲以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，集結生活用品、文具、玩偶公仔、3C產品等超過800樣的周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）

× ▲以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，集結生活用品、文具、玩偶公仔、3C產品等超過800樣的周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）

「水豚君」是一隻住在綠色草原的動物，牠們平時喜歡吃草、睡覺和泡溫泉，呆萌模樣深受民眾喜愛，百貨打造「水豚君の紓壓溫泉」、「好朋友放空草原」主題場景，民眾可前往捕捉水豚君的可愛身影。活動期間，持夢時代會員APP至限定店，可免費兌換實體摸彩券，有機會將「水豚君長懶枕」帶回家，另也推出多項優惠。

▲「muse動漫淘樂園 動漫迎新春」集結眾多人氣動漫商品，並打造強檔動畫合影區。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.20）