動物界療癒巨星、超人氣動漫 期間限定店搶商機
記者陳美嘉／高雄報導
2021-01-21 11:26:06
開始放寒假了，百貨業者推出人氣期間限定店搶商機。統一時代百貨高雄店找來超療癒的動物界巨星「水豚君」，以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，集結眾多周邊商品，好拍還要好買；大魯閣草衙道主打鬼滅之刃、轉生史萊姆等動漫商品。
動物界療癒系巨星「水豚君」即日起至2月22日止在統一時代百貨高雄店舉辦為期34天的「療癒時光」期間限定店。以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，集結生活用品、文具、玩偶公仔、3C產品等超過800樣的周邊商品，其中還涵蓋了保溫瓶、行動電源、手機殼等年度新品，以及全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」。
「水豚君」是一隻住在綠色草原的動物，牠們平時喜歡吃草、睡覺和泡溫泉，呆萌模樣深受民眾喜愛，百貨打造「水豚君の紓壓溫泉」、「好朋友放空草原」主題場景，民眾可前往捕捉水豚君的可愛身影。活動期間，持夢時代會員APP至限定店，可免費兌換實體摸彩券，有機會將「水豚君長懶枕」帶回家，另也推出多項優惠。
大魯閣草衙道「muse動漫淘樂園 動漫迎新春」即日起至2月18日舉辦，集結鬼滅之刃、轉生史萊姆、刀劍神域、夏目友人帳等人氣動漫商品。規劃「催眠麥克風」等強檔動畫的合影區，打造街頭塗鴉風偶像牆、人氣角色絢麗的RAP BATTLE舞台；另外也推出6款新春福袋，像是「JOJO的奇妙冒險」有象徵好運喬魯諾瓢蟲的造型抱枕、「請問您今天要來點兔子嗎？」有超可愛粉色質感麂皮抱枕；而「進擊的巨人」雙面翻轉抱枕、「Hunter」郵差包等熱銷商品也有折扣。