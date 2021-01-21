綠營將出手救黃捷？　趙天麟：尊重她意見前提下提供協助

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而對於有媒體質疑去年總質詢時，黃捷質詢高雄市長陳其邁事先洩題，和質詢韓前市長的態度有落差，黃捷強調，自己在韓前市長質詢的前一天也在臉書上寫上題目，沒有所謂的雙重標準問題，一直以來都是希望市府可以就這些重要的題目可以去做準備，大家可以做正面的討論。
高雄市議會第3屆第7次臨時會今日起召開，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今天上午前往民進黨團受訪時則指出，黨中央有成立了一個小組，有黨中央以及地方許智傑委員、地方黨公職等，大家都很關心，罷免是人民的權利，但是竟用中華人民共和國將一個暴政下，北京所主導的港版國安法來當作罷免黃捷議員的理由，很荒唐。
趙天麟說，國民黨從中央到地方的黃復興黨部都全力動員，這不折不扣是國民黨在鳳山所進行的一場報復性的罷免、政治介入的動員，所以民進黨黨中央決定聲援，會在尊重當事人的情形下，全面的支持她，希望鳳山一定要留下這個好議員，也將會在很快的時間跟黃捷議員見面，聽聽她的需求，然後在尊重她的意願的前提下，提供所有她希望我們的協助，我們會幫助他。
相較於無黨籍的黃捷罷免案，民進黨的明確表態相挺，相較下黨籍議員王浩宇罷免案卻顯得相對低調，趙天麟強調，民進黨態度都是一樣的，因為這都是一連串韓粉所發起的報復性罷免，並不是針對議員本身的表現，包括過去對於陳致中議員的罷免案以及現在還在連署民進黨的幾位議員罷免案等，只要是基於報復性的罷免，民進黨都反對、都會與聲援，對王浩宇也是如此，對無黨籍的黃捷議員，身為高雄市的一份子，當然也要聲援她。