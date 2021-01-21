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酒鬼將超商當自家酒窖　遭4個分局追緝

記者鄧力軍/台中報導

2021-01-21 12:07:19

酒鬼將超商當自家酒窖　遭4個分局追緝
▲酒鬼將超商當自家酒窖，遭4個分局追緝(圖/記者鄧力軍攝)
台中市42歲的葉姓男子嗜酒如命，並將各家超商當作自家酒窖，想喝就到各超商偷酒，而且偷的都是品牌烈酒，去109年葉男總共在台中市統一、全家、全聯社5間超商偷了百富12年、麥卡倫雪利雙桶、軒尼士、蘇格登12年、格蘭菲迪12年、金門高梁58等23瓶烈酒，被台中市警察局大雅、第三、五、六等分局列為追緝的對象，最後遭第五分局警方捕獲法辦。台中地院法官審酌葉男尚值壯年竟不思循正途賺取生活所需，且犯後態度惡劣，全案審結依竊盜罪判處葉男有期徒刑1年2月。
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葉姓男子多年來不思正途，曾犯毒品、竊盜、侵占等罪遭判刑入獄服刑，去年109年3月甫假釋出獄，出獄後仍不務正業喝酒渡日，沒錢買酒就將超商當作自家酒窖，偷了幾瓶未經結帳就逃走，成了多家超商的頭疼人物。
經警方統計，葉男從109年8月起先後在中清路的全家超商偷取百富12年威士忌1瓶，漢口路統一超商偷麥卡倫雪利雙桶、軒尼士、格蘭菲迪12年、百富12年威士忌共6瓶，復興路全家超商偷取麥卡倫黃金三桶、蘇格登雪利桶、百富12年威士忌共4瓶，同年9月在北屯路的全聯社超市偷取金門58度及38度高梁酒共12瓶。各家超商店長在盤點時發現貨品短缺，調出監視器察看才知遭竊，分別向第三、五、六分局及大雅分局報案。

葉姓男子最後遭第五分局警方逮獲，查出他在5間超商共竊取23瓶烈酒，市價共計23193元，全案依竊盜罪移送法辦。台中地院刑二庭法官審酌葉男假釋出獄仍不思悔改，尚值壯年竟不思循正途賺取生活所需，且犯後態度惡劣，全案依竊盜罪判處葉男有期徒刑1年2月。
 
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