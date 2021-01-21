凍壞了！全台九層塔漲翻天　快到屏東搶便宜

中北部民眾最近吃鹹酥雞可能會覺得不對味，因為九層塔變少、甚至不放了。原來，今年創下全台一個月內三波寒流紀錄，造成各產區的羅勒，也就是「九層塔」嚴重凍傷大減產，造成價格飆漲。

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因屏東萬丹鄉產地價格仍相對便宜，訂單爆量湧進萬丹鄉，禾佳有機農產運銷合作社理事主席黃淑女指出，台北果菜一市場羅勒一公斤在1月19日衝高到290元，但直接跟農民買的產地價格一公斤約170元。九層塔產量屏東縣佔全國約6成以上，其中，萬丹鄉就佔全屏東縣產量的9成，無論市場上需求殷切的「紅骨九層塔」或「白骨九層塔」都找得到，且還有足夠的供貨量能。

▲ 「白骨九層塔」的香氣清淡高雅，多作為餐飲料理的佐料，而「紅骨九層塔」味道濃郁芬芳，多使用在滷味與鹹酥雞。（資料照／記者陳美嘉攝）

黃淑女強調，許多大企業直接派車到產地取貨，凌晨一點或兩點也直接一車車載走，發往大台中、大桃園與大台北地區，顯然中北部缺貨孔急，萬丹鄉有種植的農民約有數十戶，都還有餘力支援中北部市場需求。





羅勒是溫熱帶的作物，特別怕冷，黃淑女建議有需求的業者，直接跟合作社「預約式生產」，形成穩定的供應鏈，特別在發生「寒害」的時候，仍有足夠的供貨量能，避免受到供貨不穩定的衝擊。

「白骨九層塔」的香氣清淡高雅，多作為餐飲料理的佐料，而「紅骨九層塔」味道濃郁芬芳，多使用在滷味與鹹酥雞，像鹽酥雞沒有九層塔提味，香氣就不夠。就營養價值來說，「紅骨九層塔」的鐵質含量高，是「白骨九層塔」的4倍，是許多家庭主婦的首選。