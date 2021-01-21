當烤香腸不再是歡樂！國民黨推出反萊豬公投連署首支影片

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國民黨這支新影片訴求「每一口的幸福，不能成為過去」，呼籲全民一起參與反萊豬公投連署。影片一開始，呈現下班後吃一碗滷肉飯，是忙碌工作後的慰藉；慶祝生日時，吃一碗豬腳麵線，代表添福添壽；野餐烤肉的歡樂氣氛中，烤香腸、豬肉串是不可或缺的食材；生病或調養身體時，豬肝湯是最佳的平民美食。但開放萊豬進口後，一切都變了調。當下班的慰藉，不再是滷肉飯；當豬腳麵線，不再是祝福；當烤香腸，不再是歡樂；當豬肝湯，不再是進補。國民黨表示，此時就是展現人民力量，翻轉錯誤政策的關鍵時刻，請大家共同參與反萊豬公投連署，以便在今年8月28日，用公投票讓「安心食用豬肉」成為人民的日常。
國民黨文傳會主委王育敏指出，今年初全台豬肉平均價格較去年同期有約2成的漲幅，農委會卻卸責為「農曆春節的季節性需求」，但今年農曆年節遲至2月中旬，1月份豬肉價格的高漲，並非合理範圍。國民黨認為，關鍵因素在於蔡政府開放萊豬進口，只顧慮政治因素，不願意統一標示萊劑，讓進口豬肉失去調節價格的功能，國人必須付出更多代價去選購沒有問題的國產豬，加重每個家庭的支出負擔。蔡政府不願正視問題，只會甩鍋卸責，不僅國人的健康無法獲得保障，荷包也大失血。
此外，為號召更多民眾參與公投連署，國民黨本周六、日將分別於高雄市和台南市舉辦雙公投連署活動，除黨主席江啟臣親自出席兩場活動外，周六下午5時於高雄左營果貿社區籃球場舉行的活動，有國政基金會副董事長連勝文、醫師蘇偉碩等人宣講；周日上午10時30分於台南鴨母寮公有零售市場舉行的活動，由前國健署署長邱淑媞、醫師蘇偉碩等人宣講；正在進行「公投連署，縱騎台灣」的革實院院長羅智強也將在台南與大家會合，共同向南部鄉親呼籲一起連署828用公投票反萊豬進口。