小孩沒了！郭書瑤演出流產　「一摸肚子」情緒潰堤

《未來媽媽》寫實劇情打動不少媽媽的心，許多片段都讓觀眾感同身受。劇中郭書瑤、禾浩辰的婚後生活，從結婚到懷孕都非常順利，看似開心的婚後生活，本周五劇情將面臨最大的挑戰，郭書瑤流產面臨寶寶突然離開，她演出流產之痛，哭到撕心裂肺，而禾浩辰在一旁陪伴壓抑地流淚，情緒感染現場工作人員，導演一喊卡，全劇組哭成一團。

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▲郭書瑤（左）哭戲打動在場工作人員。（圖 / 三立提供）

× ▲郭書瑤（左）哭戲打動在場工作人員。（圖 / 三立提供）

郭書瑤面臨意外流產的椎心之痛，幾乎整集從頭哭到尾，將哭戲表現的很有層次，郭書瑤表示就是把「懷孕」這件事情當真之後，情緒就很容易流出，她開玩笑說自己演戲不太會用技巧，所以進入角色，把角色的故事「當真」很重要。郭書瑤特別為了演出孕婦下了不少苦工，尤其是面對情緒很重的戲，表演老師建議她找禾浩辰多聊天，像夫妻聊生活般，建立兩人有小寶寶這件事。

▲郭書瑤（左）全心投入角色，哭得撕心裂肺。（圖 / 三立提供）

× ▲郭書瑤（左）全心投入角色，哭得撕心裂肺。（圖 / 三立提供）

而讓郭書瑤印象最深刻的哭戲，是剛流產被送到醫院的戲，一醒來發現身旁圍著家人個個面有難色看著她，好像真的發生什麼很慘的事情，平常拍攝都會帶著孕肚的她伸手一摸發現肚子是平的，好像真真切切感受到寶寶真的沒了，情緒一到就潰堤了，而禾浩辰表示：「拍攝時我們很信任對方，就跟著老婆的情緒走，瑤瑤感情是全部展現出來，我馬上就被感染了完全投入進去了，彼此都哭得滿慘的。」拍攝兩人這場哭戲，逼哭了現場工作人員，導演一喊卡全場哭成一片。

禾浩辰說劇中的杜柏謙好像一夕長大，為了不讓老婆看到自己脆弱的樣子，安撫好老婆、媽媽的情緒之後，半夜跑去找好友宣洩大哭一場，當天拍攝時大家都跟著劇本情緒在流動，每個人的眼神都變得很憐憫，即使是大男人，也都留下了男兒淚。