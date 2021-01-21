檢驗萊劑實驗室報告疑造假 高市府：從未委託過
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-21 13:37:46｜2021-01-21 13:38:23
高雄市政府為加強檢驗量能，去年與德國知名檢測機構騰德集團在台騰德姆斯技術顧問公司簽署「加強查驗進口肉品含萊克多巴胺殘留容許量合作備忘錄」，今有媒體報導該公司檢驗報告疑似造假，對此高雄市衛生局則澄清，從未委託該公司進行萊克多巴胺等乙型受體素檢驗。
衛生局副局長林盟喬表示，為因應美豬開放，高雄衛生局已做好擴大檢驗量能的整備，因此與通過食品藥物管理署、財團法人全國認證基金會的乙型受體素類認證之民間實驗室，來成立「食品安全實驗室策略聯盟」，簽署之目的僅作為衛生局量能不足時緊急備援單位，或進行技術諮詢交流。衛生局長黃志中強調，經查高雄市目前沒有送過任何一件給該公司檢驗過，去（109）年9月起衛生局擴大檢驗監測市售牛肉及豬肉之乙型受體素21項（含萊克多巴胺），統計去年9至12月共計檢驗牛、豬及加工品263件，其中260件皆為衛生局的實驗室自行檢驗，3件為委外（1件為中央畜產會，另2件為配合中央對地方衛生局聯合分工政策，委託至彰化縣衛生局檢驗），均與規定相符，兼顧檢驗品質，為市民的食安健康加強把關。高雄市政府衛生局今天出面澄清，衛生局與騰德姆斯技術顧問股份有限公司僅為合作備忘錄之簽署，如經查證該公司近期發生報告造假事件屬實，高雄市衛生局將與該公司解除食品安全實驗室策略聯盟之合作關係。