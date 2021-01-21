亞洲戰略重要性提升 國安高層：拜登不至於重置戰略佈局
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-21 14:06:00
美國新任總統拜登（Jos Biden）及其新團隊正式走馬上任，不少人都擔心拜登會不會延續對台友好。國安高層分析，現在亞洲戰略重要性提升，拜登不至於重置亞洲戰略佈局，而蔡政府也會秉持一貫風格，沉著冷靜面對新局勢、踏實穩健深化台美關係。
拜登新政府的正式上任，台美關係能否持續熱絡備受關注。國安高層分析，從拜登政府近期國安團隊核心及美國學界權威的觀點來分析，中國近年的強勢作為，讓拜登政府不至於對中國充滿過度的假象期待，而從拜登人事任命來觀察，復辟者也未佔上風，可以預期拜登新政府的亞洲佈局不至於重置，這也讓未來台美關係的發展，有一定程度的審慎樂觀空間。國安高層指出，蕭美琴正式獲邀出席就職典禮是一個好的開始。有別於過去我國是透過美國國會議員提供給選區選民的入場卷參加，蕭美琴是1979年台美的斷交以來，我國首次獲得主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」邀請，代表我國政府出席美國總統、副總統就職典禮。美國參議院外交委員會也透過推特表示：「對於台灣代表在1979年後首次出席總統就職典禮感到欣喜，讚許『新政府』所提出的邀請，此舉將鼓勵台美建立更好的關係，反映出雙方所面臨的挑戰及地緣政治現況」展現出台灣與新任拜登團隊的友好關係，也表示與台灣與拜登新政府的一個好的開始。國安高層認為，拜登新政府的上台，可以預期中國一定會有動作，但也可以預見蔡英文將維持一貫冷靜且沉著的風格，謹慎面對新的局勢。在台美既有的良好基礎，且美國主流民意支持台灣之際，持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派對台美關係的支持。