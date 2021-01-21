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快訊／沒本土病例！增2例境外移入　皆自菲國入境

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-21 14:07:29｜2021-01-21 14:08:13

指揮中心
▲指揮中心今（21）日宣布增加2例境外移入，無新增本土案例。（圖／指揮中心提供）

衛福部立桃園醫院在爆發10例本土個案後，所幸今日無再新增確診個案，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案872、873)，均自菲律賓入境。

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指揮中心表示，案872為菲律賓籍30多歲男性漁工，案873為菲律賓籍20多歲女性移工，2人分別於今年1月6日及7日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2人分別於1月19日及20日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計141,236例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含138,358例排除)，其中872例確診，分別為767例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、771人解除隔離、94人住院隔離中。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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