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石木欽案重創信賴　全律會：司法機關應向民眾詳細說明

記者張志康/綜合報導

2021-01-21 14:26:50

石木欽
▲全國律師公會發表聲明，要求司法院及法務部應該向全國民眾詳細而完整說明前公懲會委員長石木欽（圖右）相關弊案。（圖／翻攝自司法院官網）
日前司法院及法務部公布前最高法院庭長、前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股案的調查報告，涉案的檢警調法相關人員，數量高達40人。對此，全國律師聯合會今（21）日發表聲明，呼籲司法院及法務部必須向人民詳細而完整說明，並進一步合法妥適的處理。
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全律會表示，依司法院與法務部針對此案提出的調查報告，以及先前監察院提出的調查報告來看，其中涉及檢察官、調查局、警察、法官等各方面，且涉及的層級之高、範圍之廣前所未見，令人極度震驚及難以置信。
全律會的聲明中指出，該案件除嚴重傷害人民對司法的信賴，對於多數認真且廉潔自持的司法人員士氣，也造成打擊，全律會認為務必調查清楚，勿枉勿縱。若經查確實違反風紀，全國最高司法機關即司法院與法務部負有義務，必須向人民為詳細而完整的說明，並進一步為合法妥適的處理。
全律會表示，律師身為在野法曹，依律師法第1條第1項規定有實現社會正義使命，而本事件實為2016年總統府舉辦「司法改革國是會議」後最大考驗，司法改革能否成功，人民是否願意信賴司法，社會正義可否被實現，端視本事件後續發展與處置，全律會將持續注意本事件，以盡律師使命。
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