石木欽案重創信賴 全律會：司法機關應向民眾詳細說明
記者張志康/綜合報導
2021-01-21 14:26:50
日前司法院及法務部公布前最高法院庭長、前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股案的調查報告，涉案的檢警調法相關人員，數量高達40人。對此，全國律師聯合會今（21）日發表聲明，呼籲司法院及法務部必須向人民詳細而完整說明，並進一步合法妥適的處理。
全律會表示，依司法院與法務部針對此案提出的調查報告，以及先前監察院提出的調查報告來看，其中涉及檢察官、調查局、警察、法官等各方面，且涉及的層級之高、範圍之廣前所未見，令人極度震驚及難以置信。全律會的聲明中指出，該案件除嚴重傷害人民對司法的信賴，對於多數認真且廉潔自持的司法人員士氣，也造成打擊，全律會認為務必調查清楚，勿枉勿縱。若經查確實違反風紀，全國最高司法機關即司法院與法務部負有義務，必須向人民為詳細而完整的說明，並進一步為合法妥適的處理。全律會表示，律師身為在野法曹，依律師法第1條第1項規定有實現社會正義使命，而本事件實為2016年總統府舉辦「司法改革國是會議」後最大考驗，司法改革能否成功，人民是否願意信賴司法，社會正義可否被實現，端視本事件後續發展與處置，全律會將持續注意本事件，以盡律師使命。