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入境隔離區域　中市議員建議「成功嶺營區」

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-21 14:36:20

入境隔離區域　中市議員建議「成功嶺營區」
▲市議員李中要求中央防疫要料敵(病毒)從嚴，應採取「堅壁清野」政策，建議中市政府儘速向國防部申請「成功嶺營區」作為集中隔離場域(圖／柳榮俊攝2021.1.21)
國民黨台中市議員李中今(21)日召開記者會，要求中央防疫要料敵(病毒)從嚴，應該採取「堅壁清野」政策，將入境者集中在特定隔離區域，不要以鄰為壑，增加社區感染風險。另外他也要求台中市政府儘速向國防部申請「成功嶺營區」作為集中隔離場域，隔離結束後再回到社區，市民才會安心。
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李中表示，中央防疫中心近日開始要求入境有三日內新冠病毒採陰證明，這點值得肯定，但三日內陰性不代表沒有染疫，現階段要回來過年的人非常多，雖然入境選項上有防疫旅宿以及自費入住集中檢疫場所，但卻因為已經額滿，導致入境者只能選擇自宅或親友住所一人一戶的選項，這將讓可能的染疫風險直接進入社區。
李中說，這些住在社區的入境者，入境時可能沒有還沒有症狀，但假使真有帶原者，他們回到社區後，每天帶食物給他們吃的人員、垃圾處理人員、第一線的民政訪視人員，這些可能的接觸點，都可能讓病毒擴散，社區其他人員更可能暴露在風險中而不自知。

李中表示，自從去年新冠肺炎發生至今已經一年多，中央與地方政府卻依然無法準備妥當充足的防疫旅宿或隔離所，這讓民眾很不滿。防疫就是要堅壁清野，古時候有疫情發生，不管有沒有染疫，就是要在城外居住一段時間才能進城。地中海的義大利，則是要求要在小島留置一個月，才能進入本土。

李中說，現在亡羊補牢還來得及，他將要求臺中市政府，儘速與國防部協商，將成功嶺部分營區劃作隔離區域，讓入境者先進入營區，集中供給防疫資源，等隔離時間結束後，再讓無症狀的人回到社區，將可能的風險，隔離在社區以外，讓社區民眾免於恐懼。

他也呼籲中央防疫中心，不要以人廢言，要能聽得進建議，採取堅壁清野政策，不要以鄰為壑，讓第一線的醫護人員與民政人員疲於奔命。

民政局表示，自1月15起，中央邊境防疫政策規定返國民眾以入住「集中檢疫所」及「防疫旅館」為原則，且民眾若選擇居家檢疫，必需遵守「1人1戶」切結。因此造成台中市居家檢疫替代所房數至28日前已預約額滿。

 
為因應中央政策，民政局已提早作業告知民眾妥為因應，包含洽詢中央申請集中檢疫、預定其他縣市公開防疫旅館，或由家人配合台中市「安心旅宿」政策，藉此舒緩入境壓力；民眾若因經濟或其他因素考量選擇切結在家檢疫，也叮嚀其需依中央規定辦理。
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