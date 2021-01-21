入境隔離區域　中市議員建議「成功嶺營區」

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民政局表示，自1月15起，中央邊境防疫政策規定返國民眾以入住「集中檢疫所」及「防疫旅館」為原則，且民眾若選擇居家檢疫，必需遵守「1人1戶」切結。因此造成台中市居家檢疫替代所房數至28日前已預約額滿。

為因應中央政策，民政局已提早作業告知民眾妥為因應，包含洽詢中央申請集中檢疫、預定其他縣市公開防疫旅館，或由家人配合台中市「安心旅宿」政策，藉此舒緩入境壓力；民眾若因經濟或其他因素考量選擇切結在家檢疫，也叮嚀其需依中央規定辦理。