入境隔離區域　中市議員建議「成功嶺營區」

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李中說，這些住在社區的入境者，入境時可能沒有還沒有症狀，但假使真有帶原者，他們回到社區後，每天帶食物給他們吃的人員、垃圾處理人員、第一線的民政訪視人員，這些可能的接觸點，都可能讓病毒擴散，社區其他人員更可能暴露在風險中而不自知。
李中表示，自從去年新冠肺炎發生至今已經一年多，中央與地方政府卻依然無法準備妥當充足的防疫旅宿或隔離所，這讓民眾很不滿。防疫就是要堅壁清野，古時候有疫情發生，不管有沒有染疫，就是要在城外居住一段時間才能進城。地中海的義大利，則是要求要在小島留置一個月，才能進入本土。
李中說，現在亡羊補牢還來得及，他將要求臺中市政府，儘速與國防部協商，將成功嶺部分營區劃作隔離區域，讓入境者先進入營區，集中供給防疫資源，等隔離時間結束後，再讓無症狀的人回到社區，將可能的風險，隔離在社區以外，讓社區民眾免於恐懼。
他也呼籲中央防疫中心，不要以人廢言，要能聽得進建議，採取堅壁清野政策，不要以鄰為壑，讓第一線的醫護人員與民政人員疲於奔命。
民政局表示，自1月15起，中央邊境防疫政策規定返國民眾以入住「集中檢疫所」及「防疫旅館」為原則，且民眾若選擇居家檢疫，必需遵守「1人1戶」切結。因此造成台中市居家檢疫替代所房數至28日前已預約額滿。
為因應中央政策，民政局已提早作業告知民眾妥為因應，包含洽詢中央申請集中檢疫、預定其他縣市公開防疫旅館，或由家人配合台中市「安心旅宿」政策，藉此舒緩入境壓力；民眾若因經濟或其他因素考量選擇切結在家檢疫，也叮嚀其需依中央規定辦理。