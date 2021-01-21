蕭美琴獲邀出席拜登就職 學者：對台是好事、務實更重要
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-21 16:08:45
美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）已於美東時間20日中午宣誓就職，我國駐美代表蕭美琴獲邀出席拜登就職，成為1979年我國與美國斷交之後，駐美代表首度獲邀參加美國總統就職典禮。學者肯定我駐美代表能參加就職典禮，期盼台美關係日後更務實發展。
淡江大學國際事務與戰略所副教授李大中受訪表示，駐美代表蕭美琴參加美國總統就職典禮對台灣是好事，畢竟她代表中華民國政府，但是台美關係主要還是要看國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日在參議院作證的講話，以及拜登在競選期間的講話，例如布林肯曾提到「台灣關係法」、持續持續提供對台防衛性武器等。李大中認為，台美關係務實最重要，還要互惠、永續、有制度性發展，拜登政府會以比較穩健腳步處理對台關係，布林肯提到以「台灣保證法」去檢視對台交往準則，一切決定權還是取決於今天剛上任的拜登政府的整體判斷。
蕭美琴獲邀參加美國就職典禮，淡江大學國際事務與戰略所副教授黃介正受訪表示，很難就此為基準比較拜登上台後，台美關係會比川普時期好還是不好？因為川普任內許多友台政策是為了打台灣牌、激怒北京，如果我國能派大型代表團赴美參加總統就職典禮，意義才會比較重大。
外交部證實駐美代表處其實早已獲得美方邀請函，但是直到就職前一刻才公布，是否為擔心美方變卦？黃介正認為，過去赴美參加總統就職典禮，我方都是派一團人參加，如果今年沒有疫情，就連國民黨也會派員參加，今年因為疫情影響才首度規定只能給一張票帶2個人參加，如果我國派大型代表團參觀，駐美代表處其實早就已經忙翻了。