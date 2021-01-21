追確診護理師一家足跡 25接觸者皆為陰性
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-21 15:30:16｜2021-01-21 15:48:04
衛生福利部桃園醫院群聚感染持續蔓延，截至目前為止該案的本土感染已累計至10人，指揮中心今（21）日於記者會宣佈，案852、856、863至865、868至869接觸者最新採檢狀況，累計共有11人檢驗中、4人帶採檢，目前共396人採檢完畢，380人呈現陰性反應。
指揮官陳時中表示，目前的匡列採檢都在持續進行，針對醫院接觸者已採檢229名，217名陰性，3名陽性為案863、868、869，9名檢驗中，1名待採檢。而社區接觸者已採檢167名，163名陰性，2名陽性案864、865，2名檢驗中，3名待採檢。而案863護理師的家人，案864、865在職場和社區的接觸者總共匡列了非同住親屬7名、職場接觸者18名，皆為陰性，陳時中指出，該案有一些足跡中，匡列的時間較長，為了讓民眾容易回憶和觀察自身症狀，因此擴大時間提醒民眾注意。
指揮中心在昨（20）日公布案863、864及865家庭群聚個案的公共場所活動史，包含桃園南門市場、廣德海鮮餐廳、摩斯漢堡和麥當勞等地，也提醒如果民眾有曾經進入這些場所的人，請自主健康管理。
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