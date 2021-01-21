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追確診護理師一家足跡　25接觸者皆為陰性

記者黃仁杰／台北報導

2021-01-21 15:30:16｜2021-01-21 15:48:04

指揮中心指揮官陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中在今（21）日記者會上宣布確診護理師一家足跡。（圖／擷取自指揮中心直播）
衛生福利部桃園醫院群聚感染持續蔓延，截至目前為止該案的本土感染已累計至10人，指揮中心今（21）日於記者會宣佈，案852、856、863至865、868至869接觸者最新採檢狀況，累計共有11人檢驗中、4人帶採檢，目前共396人採檢完畢，380人呈現陰性反應。
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指揮官陳時中表示，目前的匡列採檢都在持續進行，針對醫院接觸者已採檢229名，217名陰性，3名陽性為案863、868、869，9名檢驗中，1名待採檢。而社區接觸者已採檢167名，163名陰性，2名陽性案864、865，2名檢驗中，3名待採檢。
而案863護理師的家人，案864、865在職場和社區的接觸者總共匡列了非同住親屬7名、職場接觸者18名，皆為陰性，陳時中指出，該案有一些足跡中，匡列的時間較長，為了讓民眾容易回憶和觀察自身症狀，因此擴大時間提醒民眾注意。

指揮中心在昨（20）日公布案863、864及865家庭群聚個案的公共場所活動史，包含桃園南門市場、廣德海鮮餐廳、摩斯漢堡和麥當勞等地，也提醒如果民眾有曾經進入這些場所的人，請自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

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