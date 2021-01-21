疫情緊繃　蘇貞昌：國人同舟一命、防疫不容破口

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌指出，部立桃園醫院全院醫護同仁從去（2020）年1月21日登機檢疫，發現國內首例確診個案起，即為收治全國第一個確診病患的醫院，而且在16天後，第一個確診病患也是從該醫院痊癒出院，迄今剛滿一年，由此可看到這家醫院非常辛苦，全國醫護人員極為辛勞；也可看出許多醫護人員不顧自身安全及家人安危，照顧陌生病人，面臨極大的壓力；在此情形下，全體國人同胞應用最大的誠意心意，感謝第一線的醫護工作同仁。
蘇貞昌說，除醫護工作同仁外，包括防疫車隊司機及防疫旅館的每位工作人員，從地方政府到中央政府，全體國人用盡心力，同舟一命。目前全球已逾9600多萬人確診、200多萬人死亡，台灣還能正常生活，甚至十多萬人的大型考試也能如常舉行，非常不易。
蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中於行政院會中向國人拜託，許多大型聚會強烈建議取消或延後舉辦，感謝各地方政府、各宮廟及社團主持人配合，紛紛取消或延後相關聚會活動。最近接近年節，許多的餐飲宴會都在舉行，也希望能儘量減少大型聚集，務請全體國人配合及落實；如有聚會及飲宴，也一定要遵守中央流行疫情指揮中心所要求的SOP，務必落實相關防疫措施。
蘇貞昌說，台灣燈會首次停辦，政府非常不得已，感謝各界體諒。隨後各縣市政府也緊接著宣布停辦或延後辦理，非常感謝大家一起努力，讓防疫做到最好，相關動能都能集中在防疫上，相關作為也請務必配合。
蘇貞昌也說，各級學校都已陸續放寒假，即將舉行大學學測，也請教育部以最高規格，做好相關防疫措施。昨（20）日他和蔡英文總統晤談，也當面拜託國防部長嚴德發，請部隊及國軍官兵放年假時，須注意群眾聚集等相關防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。