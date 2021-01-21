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應封城？本土病例激增　陳時中：離封城標準還很遠

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-21 15:45:47｜2021-01-21 15:48:37

陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今（21）日說明國內疫情警戒標準與因應事項。（圖／擷取自疾管署直播）
衛生福利部立桃園醫院內爆發群聚感染，累積10人確診新冠肺炎，讓民眾對出入桃園開始有了疑慮，有部分聲音提出需不需要封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日在記者會上說明疫情警戒標準及因應事項，指出目前感染源明確，離封城的標準還很遠，籲請國人不要過度驚慌。
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陳時中表示，依照去年就發布的疫情警戒標準及因應事項來看，如今的風險仍處在「出現境外移入導致零星社區感染病例」的情況下，因此實施防疫工作為搭乘大眾運輸、出入人多擁擠的公共場所時要全程配戴口罩，同時建議取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸的集會活動，各營業場所及公共場域執行實聯制、社交距離、體溫測量及消毒等防疫措施。
陳時中說明，若國內開始出現感染源不明的本土病例，防疫的管制措施才會升級，像是為配合口罩規定者可予以開罰，並要停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動，而集會活動須落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業，必要時，要求強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共場域。

若是單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，就會開始要求停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，且外出時應全程配戴口罩，而發生群聚的社區，如需執行快速圍堵，民眾需配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，並停課及停止所有聚會活動。

陳時中說，本土病例數快速增加，在14天內平均每日確診100例以上且以半以上找不到傳染鏈，才會在發生嚴重疫情的鄉政市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線管制人員出入，民眾也須留在家中不外出。

陳時中提醒，部桃目前的情形還離封城的標準很遠，每個防疫因應事項都有階段性的標準跟階段性的要求，籲請民眾不用過度驚慌，但戴口罩與勤洗手、消毒的態度依舊不能鬆懈。
▲指揮中心宣布疫情警戒標準、因應事項。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣布疫情警戒標準、因應事項。（圖／指揮中心提供）
 
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