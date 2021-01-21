應封城？本土病例激增　陳時中：離封城標準還很遠

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陳時中說明，若國內開始出現感染源不明的本土病例，防疫的管制措施才會升級，像是為配合口罩規定者可予以開罰，並要停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動，而集會活動須落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業，必要時，要求強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共場域。
若是單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，就會開始要求停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，且外出時應全程配戴口罩，而發生群聚的社區，如需執行快速圍堵，民眾需配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，並停課及停止所有聚會活動。
陳時中說，本土病例數快速增加，在14天內平均每日確診100例以上且以半以上找不到傳染鏈，才會在發生嚴重疫情的鄉政市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線管制人員出入，民眾也須留在家中不外出。
陳時中提醒，部桃目前的情形還離封城的標準很遠，每個防疫因應事項都有階段性的標準跟階段性的要求，籲請民眾不用過度驚慌，但戴口罩與勤洗手、消毒的態度依舊不能鬆懈。