部桃出現L452R變異株 病毒傳染力恐有變數
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-21 15:51:09
衛生福利部桃園醫院群聚感染今（21）日再添變數，指揮中心今日於記者會上表示，在部桃醫院的確有驗出近期發現的D614G變異株中的L452R位點突變病毒株，不過疫情監測組組長周志浩說明，L452R在全球目前都有發現，但世界衛生組織還未認定為新變異的病毒株，對於傳染力是否更強或致病力更嚴重都需要觀察。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，驗出L452R位點突變病毒的源頭是案812跟838，後來又在案839、852、856上出現，除了856病毒量比較低無法完整定序，其他個案都是感染具有L452R位點突變的D614G變異病毒。不過羅一鈞強調，新冠肺炎是RNA病毒，有突變本來就不意外，不過L452R還沒有被世界衛生組織認定為新的變異株，另外其實除了加州，在德國等其他國家也有出現L452R，但目前並沒有足夠證據支持是否有傳播力、致病力有改變。
L452R為14日在美國加州的衛生單位所發現發表的其中一隻變異，認為可能是新的變異株並對外發表，目前包括舊金山、聖塔克拉拉、洛杉磯、聖地亞哥等勳影出現，因此也被稱為「加州變種病毒」，而L452R也是目前可能成為變異株的候選人。
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