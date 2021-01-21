唐吉訶德人潮太誇張！北市衛生局：人數管控降為250人
記者丁上程/台北報導
2021-01-21 16:19:26｜2021-01-21 16:24:32
日本知名連鎖量販店唐吉訶德「DON DON DONKI」，日前在台北市西門町店設立了台灣首家分店，也引發眾多民眾前往排隊。不過也有不少人憂心，在衛福部桃園醫院的疫情持續擴散的情況下，很有可能成為防疫破口。對此台北市衛生局今天（21日）也派員前往現場了解防疫措施，北市衛生局表示，除宣導民眾戴口罩及維持社交距離，也要求商家落實防疫作業，包含單一出入口及人數總量控制。
日本知名連鎖量販店唐吉訶德開張後，近日來排隊人潮都相當眾多，外界也憂心可能會成為疫情破口。對此台北市衛生局在進行視察後，也要求商家做好防疫措施，包含落實民眾戴口罩、維持社交距離、進場量體溫、酒精消毒、出入口管制，分為兩處一進一出、人數總量控管、加強環境衛生維護、工作人員健康監測計畫。衛生局指出，依照規定1至5樓容留人數為1857人，賣場為1至3樓總面積達1600平方公尺，賣場官網公布人數管控於350人以內，但為加強防疫，應限縮人數為250人以內；此外針對民眾經常接觸的表面，像是提籃、手扶梯等，須以1：50漂白水進行消，並視人潮眾多時增加消毒頻率。衛生局也要求店內的工作人員，須訂定健康監測計畫，執行自我健康狀況監測，包含體溫、呼吸道症狀等，若有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等情況，應請假或限制工作，直到康復才可恢復上班；直接接觸顧客的工作人員，在工作期間須全程戴口罩。