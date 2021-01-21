資安疑慮？區間測速器遭爆「陸製品」 公路總局回應了
記者陳致宇／台北報導
2021-01-21 16:38:55｜2021-01-21 17:19:53
臉書粉絲團「 Leo,that Taiwanese. 理觀點 . 」爆料，負責建置區間測速設備的「東山科技有限公司」，疑似使用中國大陸製的低價品貼標，擔心有資安疑慮。公路總局今（ 21 ）日回應，經查共有 4 處由東山科技建置區間測速設備，皆非中國廠牌，強調設備採購程序均依據政府採購法規定辦理。
根據該粉絲團貼文顯示，負責建置公路總局區間測速儀器廠商東山科技有限公司，使用中國大陸「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌，台北市的區間測速標案就是由此公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來計算車速是否超速，直接大規模監控人民。對此，公路總局表示，經查共有 4 處由東山科技建置，第一區養護工程處於 106 年間與東山科技簽約採購萬里隧道交控設備，並將資料提供警察單位執法，經查該設備並非中國大陸廠牌，且已屆期（逾保固期），於 108 年 6 月 23 日拆除報廢。
公路總局說，第二區養護工程處發包採購區間測速系統則於 108 年間與東山科技簽約建置台 61 苗栗路段、台中南下路段及台 13 甲路段區間測速設備，並於 108 年 5 月 29 日簽約，經查也非中國大陸廠牌，目前因設備送經濟部標準檢驗局辦理驗證中，已暫停使用一段時間。公路總局強調，上述設備採購程序均依據政府採購法規定辦理，檢視採購契約廠商聲明書，承諾不得從事經濟部投審會公告之「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」。